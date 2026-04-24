El PIB de CyL crece un 2,9% en 2024 y se sitúa como la octava comunidad con menor aumento

VALLADOLID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León ha registrado un crecimiento del 2,9 por ciento durante el año 2024, según los datos de la Contabilidad Regional de España publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tasa de variación interanual sitúa a la comunidad autónoma seis décimas por debajo de la media nacional, que se ha cifrado en un 3,5 por ciento.

En el ranking de crecimiento por territorios, Castilla y León ocupa la octava posición por la cola, con una cifra igual a la de Galicia con un 2,9 por ciento.

Si se tiene en cuenta la comparativa autonómica, Región de Murcia y Canarias han liderado el incremento del PIB en 2024 con una tasa del 4,4 por ciento en ambos casos, seguidas de Illes Balears, con un 4,2 por ciento. Por encima de la media nacional también se han situado Cataluña y Andalucía (ambas con un 3,7 por ciento), así como la Comunidad de Madrid (3,6 por ciento).

Con un crecimiento idéntico al promedio de España se ha posicionado Castilla-La Mancha (3,5 por ciento).

Por su parte, otras siete comunidades han presentado incrementos inferiores a la media nacional pero superiores al dato castellano y leonés: Comunidad Foral de Navarra y Comunitat Valenciana (3,3 por ciento), La Rioja (3,2 por ciento), Aragón (3,1 por ciento) y Principado de Asturias (3,0 por ciento).

En la parte baja de la tabla, por detrás de Castilla y León, se han ubicado Extremadura (2,7 por ciento), País Vasco (2,6 por ciento) y Cantabria (2,5 por ciento). Los menores aumentos reales del PIB en todo el territorio nacional han correspondido a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con tasas del 1,1 por ciento y 1,3 por ciento, respectivamente.

Pese a situarse por debajo de la media española, el incremento del 2,9 por ciento de Castilla y León es superior al registrado por la Unión Europea (UE-27), cuya tasa de crecimiento en volumen se ha situado en el 1,1 por ciento durante el ejercicio 2024.

PRODUCTIVIDAD POR HORA TRABAJADA

Por otro lado, el INE ha detallado los datos relativos a la productividad por hora trabajada, donde Castilla y León ha experimentado un aumento del 1,02 por ciento. Esta cifra se sitúa ligeramente por debajo del crecimiento medio de la productividad en el conjunto de España, que ha sido del 1,20 por ciento.

Finalmente, en cuanto a la remuneración media de los asalariados, la comunidad ha alcanzado los 37.363 euros por trabajador en 2024. Este dato posiciona a Castilla y León por debajo de la media nacional (40.514 euros) y de regiones como la Comunidad de Madrid, que encabeza la lista con 46.850 euros, pero por encima de autonomías como Andalucía (35.505 euros) o Extremadura (33.695 euros).