Pide un cigarro a un menor, le persigue y acaba enseñando los genitales a él y sus amigos en Valladolid

VALLADOLID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado libertad con cargos para un varón por un presunto delito de exhibicionismo ante menores, después de que pidiera un cigarro a uno de ellos, le persiguiera y acabara enseñando los genitales tanto a él como al grupo de jóvenes de unos catorce años en el que estaba.

Los hechos se produjeron el pasado 21 de diciembre, sobre las 20.30 horas en la calle Alcaparra, informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Agentes de la policía nacional se personaron en la citada vía tras recibir un aviso de que un hombre podría estar exhibiendo sus genitales delante de varios menores.

A su llegada, los agentes fueron requeridos por un grupo de menores que señalaron a un varón sentado en un banco como la persona que momentos antes les había mostrado sus órganos genitales.

El individuo fue inmediatamente interceptado por los agentes, quienes le solicitaron su identificación, si bien este señaló que no portaba ningún documento acreditativo.

Los menores, un grupo de diez a doce jóvenes de unos catorce años, relataron a la policía que habían escuchado ruidos producidos por un hombre que portaba un palo en la mano, lo que llamó su atención. Según manifestaron, el individuo se acercó a ellos y les preguntó si tenían tabaco. Tras responderle que no, el varón comenzó a perseguir a uno de los menores, aunque sin abandonar la zona en la que se encontraban.

En un momento determinado, el hombre se bajó los pantalones y exhibió su pene de forma intencionada, realizando además un movimiento de balanceo a modo de baile, acción que fue presenciada por todos los menores. "Preguntados sobre si la exhibición se dirigió a alguien en concreto, los jóvenes indicaron que, aunque la persecución inicial fue hacia uno de ellos, la exhibición se realizó de manera general ante todo el grupo", relata la información.

Asimismo, señalaron que el individuo también mostró sus genitales a una chica ajena al grupo, sin poder precisar si era mayor o menor de edad.

Ante esta conducta, los menores decidieron avisar a la Policía y permanecer en el lugar hasta la llegada de los agentes. Por los hechos relatados, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de exhibicionismo ante menores.

Los agentes avisaron a uno de los progenitores de los jóvenes, quien se personó en el lugar.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la continuación de las diligencias oportunas. Una vez finalizado el atestado policial del detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó la libertad del individuo con la obligación de comparecer cuando sea requerido.