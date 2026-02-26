Pillan en Burgos a un varón que viajaba en autobús 1.520 cajetillas de tabaco ocultas en dos maletas

Cajetillas incautadas. - GUARDIA CIVIL

BURGOS 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha incautado 1.520 cajetillas de tabaco y levantado acta denuncia a su propietario de 48 años que carecía de las preceptivas precintas fiscales.

Los hechos ocurrieron días atrás, en la autovía AP-1 a su paso por la comarca de La Bureba, con ocasión de un punto de identificación preventivo de personas y vehículos, desplegado por efectivos de la USECI de la Comandancia de Burgos, una vez fue parado un autocar de línea -que circulaba sentido norte- en transporte regular de viajeros, para su inspección, informa el Instituto Armado a través de un comunicado.

Los viajeros fueron identificados y requeridos para que mostraran el contenido de su equipaje, también el que era transportado en la bodega del vehículo. Dos maletas aparecieron repletas de cajetillas de una prestigiosa marca del sector tabaquero, en total 1.520 unidades, que carecían del precinto oficial que emite cada país para su legalización.

Efectivos de la Unidad de Fiscal y Fronteras de la Comandancia corroboraron su ilícita procedencia, por lo que el género fue incautado y se confeccionó acta denuncia a su propietario como infractor a la Ley Orgánica de Reprensión del Contrabando.

Posteriormente, los agents practicaron las pesquisas necesarias para determinar su origen y trazabilidad, al evidenciar la mercancía un claro riesgo para la salud de los consumidores y averiguar, por su lícita o no procedencia, si este hecho pudiera ser constitutivo de delito, acción que finalmente se descartó.