Pillan en Valladolid a dos mujeres que forman parte de un grupo itinerante dedicado a robar en domicilios

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 23 de octubre a dos mujeres integrantes de un grupo itinerante dedicado a los robos con fuerza en domicilios cuando intentaban entrar en un portal de una zona céntrica de Valladolid, cercana al Campo Grande.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, cuando los agentes, que realizaban labores de patrulla uniformada, observaron a una mujer manipulando la puerta del portal con algún tipo de objeto no identificado, mientras la otra permanecía de espaldas en actitud vigilante, señala la Subdelegación a través de un comunicado.

Al percatarse de la presencia policial, ambas emprendieron la huida, si bien fueron interceptadas rápidamente. Durante la fuga, los agentes observaron cómo una de ellas se desprendía disimuladamente de un objeto que portaba en las manos, que tiró al suelo.

En el momento de solicitarles la identificación, una de las mujeres, mientras alegó que estaba buscando su documentación, para manipular un teléfono de pequeño tamaño e intentar hacer una llamada.

Tras las comprobaciones pertinentes, se constató que una de ellas tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm. Asimismo, ambas cuentan con antecedentes por delitos de robo con fuerza.

Paralelamente, otro indicativo policial localizó en el lugar donde se arrojó el objeto un plástico de color amarillo, comúnmente utilizado para la apertura de puertas mediante el método del resbalón.

Durante el cacheo superficial de pertenencias, se hallaron riñoneras de pequeño tamaño ocultas en el interior de sus pantalones, así como diversos objetos en el interior de sus bolsos tales como: dos riñoneras interiores, dos mascarillas, dos gorros, dos pares de guantes, prendas de cuello, una linterna y unas tijeras.

Las detenidas manifestaron no residir en Valladolid y no ofrecieron explicación alguna sobre su presencia en la ciudad, careciendo además de llaves o sistemas de apertura inteligentes.

Las dos mujeres detenidas integraban un grupo criminal itinerante, altamente especializado en la comisión de robos con fuerza en domicilios. Su movilidad constante entre distintas localidades, junto con el perfeccionamiento de sus métodos delictivos, dificultaba notablemente su localización, detalla la información.

Los agentes procedieron a su detención y fueron trasladadas a dependencias policiales para la instrucción de diligencias. Una vez terminadas las mismas una de las mujeres fue puesta en libertad, pasando la otra a disposición judicial ya que le constaba en vigor una orden de búsqueda detención y personación por el Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm siendo puesta en libertad por la autoridad judicial.