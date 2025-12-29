Pillan en Valladolid a un varón con una furgoneta llena de ropa falsificada y 2.000 euros en metálico

Archivo - Un vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADÍA OLID - Archivo

VALLADOLID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal ha denunicado a una persona como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial, tras intervenir más de 2.600 prendas presuntamente falsificadas durante un control de seguridad realizado en el marco de la Campaña Especial de Navidad.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.45 horas del pasado domingo, durante un control preventivo de vehículos y personas establecido en la Avenida Real Valladolid. En el transcurso del dispositivo, los agentes procedieron a la identificación del conductor de una furgoneta, nacido en 1981, señala el cuerpo municipal a través de un comunicado.

Al ser preguntado por la mercancía que transportaba, el conductor mostró el contenido del vehículo, en el que había numerosas prendas de ropa de marcas reconocidas. El titular del furgón informó de que se trataba de productos falsificados y que el resto de cajas contenían mercancía de similares características.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a vaciar y comprobar la totalidad de la carga, para confirmar que se trataba de prendas presuntamente falsificadas. Por ello los agentes confeccionaron el correspondiente atestado por un presunto delito contra la propiedad industrial.

En total, se intervinieron 2.609 prendas falsificadas de distintas marcas registradas, que quedaron depositadas en dependencias municipales para continuar con las gestiones necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, se intervinieron 1.733 euros en billetes y monedas, que fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.