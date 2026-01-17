La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez finaliza 11 en la clasificación general del Dakar 2026 - PRENSA CRISTINA GUTIÉRREZ

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno han concluido la última etapa del Dakar 2026 en décima posición tras una especial final rápida y técnica alrededor de Yanbu, un resultado que le ha permitido finalizar en la posición 11 de la clasificación general.

La última etapa, un circuito de 138 kilómetros con 105 cronometrados alrededor de la costa del mar Rojo, puso el broche final a una edición marcada por la igualdad, la dureza del terreno y desenlaces ajustados.

La primera parte transitó por pistas sinuosas entre valles, alternando arena y terreno pedregoso, donde la navegación y la gestión del ritmo resultaron clave.

Tras un enlace hacia la costa, los pilotos afrontaron un último sector rápido por pistas anchas y sinuosas, en ocasiones rodeadas por agua, antes de alcanzar la meta en el vivac de Yanbu.

Cristina afrontó la jornada con inteligencia y precisión, completando una etapa limpia que cerró un Dakar sin errores graves y con presencia constante en posiciones competitivas.

Después de un 2025 condicionado por las órdenes de equipo, el Dakar 2026 ha sido el rally de la confirmación para Cristina Gutiérrez.