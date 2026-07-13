Pino aborda con el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales medidas en pesca continental, caza y educación ambiental

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, con responsables del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. - JCYL

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con responsables del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales para abordar medidas en materia de pesca continental, caza, educación ambiental y simplificación administrativa.

Durante el encuentro, el consejero ha destacado que la finalidad de esta reunión es "responder a las demandas de este sector" y establecer una relación de "colaboración permanente" con un colectivo profesional que considera "estratégico" para el desarrollo de las políticas ambientales.

En este sentido, Pino ha señalado que la flora y la fauna están "estrechamente ligadas al espacio rural" y ha trasladado la voluntad de la Junta de "fortalecer esa relación con los profesionales forestales, contando con ellos como interlocutores cualificados".

El consejero ha expresado el interés de la Junta por que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales se convierta en un "actor activo y altavoz de la realidad del medio rural", un contexto en el que ha propuesto la organización de sesiones formativas conjuntas dirigidas tanto a profesionales como a otros colectivos.

Entre los asuntos abordados, también ha planteado la puesta en marcha de un grupo de trabajo específico para impulsar la recuperación sostenible de la pesca continental en Castilla y León, lo que permitirá "analizar las necesidades del sector y proponer medidas orientadas a mejorar las condiciones de los ríos".

Así, espera que la creación de este grupo ayude a "fomentar la cría de especies, avanzar más allá de la mera realización de censos mediante la búsqueda de soluciones técnicas, desarrollar actuaciones de sensibilización, educación y recuperación ambiental, así como favorecer la incorporación de nuevos profesionales mediante acciones formativas vinculadas a este plan".

En materia cinegética, el consejero ha incidido en la necesidad de reforzar la sensibilización social sobre los beneficios que aporta una "adecuada gestión" de la actividad, la reducción de los accidentes de tráfico provocados por fauna silvestre y la prevención de los daños en los cultivos.

Otro de los ejes de la reunión ha sido el impulso al reconocimiento de los colegios profesionales como "entidades colaboradoras de la administración", por lo que ha llamado a reforzar su participación "en la prestación de determinados servicios de interés público".

En este marco, ha planteado avanzar mediante la firma de convenios de colaboración que doten de contenido efectivo a este reconocimiento, lo que "permitirá desarrollar actuaciones concretas que aporten soluciones a los distintos ámbitos de gestión".

Del mismo modo, ha defendido el impulso de figuras como la de agente colaborador y coto colaborador, con el objetivo de contribuir a la recuperación del sector y favorecer una "mayor agilidad" en la tramitación administrativa.

Durante el encuentro también se ha abordado el impulso de la educación ambiental como "una de las prioridades" de la Consejería que dirige Pino, quien ha trasladado la voluntad de que el Colegio desempeñe un "papel protagonista" en el desarrollo de campañas conjuntas de divulgación sobre la gestión de la flora y la fauna en espacio natural, la gestión sostenible de los aprovechamientos forestales y cinegéticos, así como la conservación de los recursos naturales.

El consejero ha defendido, en este sentido, un modelo de gestión "integral, activa y sostenible", que "integre el monte, el agua, la flora, la fauna y la actividad cinegética como elementos complementarios para generar oportunidades en el medio rural, atraer población y contribuir a su fijación", "uno de los pilares de la acción de la Junta de Castilla y León".

Finalmente, ha reiterado el compromiso de la Consejería con la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia, y ha asegurado que el uso de determinadas herramientas digitales impulsadas por la administración tendrá "carácter voluntario", en pro de "la accesibilidad de los distintos colectivos a los servicios públicos".