Pino anuncia 600 millones en anticipos de la PAC, pide a Planas "lealtad" y asegura que Vox acabará con el econfanatismo

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha anunciado que este miércoles llegarán 600 millones en liquidez en anticipos correspondientes a los fondos de la Política Agraria Comunitaria (PAC), al tiempo que ha pedido "algo más de lealtad" al ministro del ramo, Luis Planas, para avisar de que cuando llegue Vox al Ministerio, "más pronto que tarde", acabará con todas las cuestiones "ecofanáticas que impregnan la legislación nacional".

Así lo ha señalando minutos antes de inaugurar la jornada 'Soluciones tecnológicas competitivas para la producción de alimentos' que se ha celebrado esta mañana en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl).

En este foro, el consejero ha asegurado que, desde que llegó al departamento autonómico, ha trabajado por "simplificar, desregular, poner el Itacyl al servicio del agricultor y del ganadero, que permita reducir costes y optimizar los recursos" para los profesionales.

En esta línea ha cuestionado la idoneidad del Cuaderno Digital Agrícola, por lo que ha trasladado al Ministerio que deje de ser obligatorio a partir del 1 de enero del próximo año.

"Lo que quiere esta Consejería es que haya libertad, que no haya imposiciones, que no haya esos encorsetamientos que hay con los ecoregímenes que llevan a las explotaciones a más gastos y menos rentabilidad", ha abundado para entender que esta petición es viable a pesar de las directrices de la Unión Europea.

En este punto, ha pedido al ministro Planas "algo más de lealtad", para después afear su visita a las obras en la Comunidad de Regantes Macías Picavea "sin avisar" y responsabilizarle de "problemas" como la subida del gasóleo o crear "ecorregímenes sin sentido". "Tiene que estar al lado de los agricultores y ganaderos, porque de nada sirve si no darse esos paseos por Valladolid", ha abundado.

Preguntado por si habrá más ayudas para el sector, Pino ha advertido de que este miércoles, 23 de septiembre, habrá una orden de pago que "se irá a los 600 millones" para 50.000 agricultores en fondos correspondientes a la PAC, por lo que el campo "ganará liquidez".

"Hemos trabajado para que esto se pueda hacer porque conocemos perfectamente el sector y hemos sacado muchas cosas adelante en los 100 días desde que llegamos a la Consejería", ha advertido para insistir en que el próximo presupuesto que manejará su departamento para el próximo años será "ambicioso" y se pondrá al servicio de todos los profesionales de la Comunidad.

"Nosotros no hemos venido aquí para que pase el tiempo, pasen los días, se nos pase la legislatura y digan otro consejero y otro equipo directivo que estuvo aquí pero qno aterrizó las cosas", ha argumentado para advetir que este trabajo también lo realizarán "más pronto que tarde" cuando lleguen al Ministerio y pongan fin a todas las cuestiones "ecofanáticas que impregnan la legislación nacional".