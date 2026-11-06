Pino anuncia 62,5 millones a regadíos en 2027 para transformar y modernizar 30.000 hectáreas

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha anunciado que la Junta de Castilla y León destinará 62,58 millones de euros a infraestructuras de regadío dentro del proyecto de presupuestos para 2027, lo que supone un incremento del 14,17 por ciento respecto a 2024, con el objetivo de avanzar en la modernización y transformación de 30.000 hectáreas durante la presente legislatura.

Durante su comparecencia en las Cortes autonómicas para desgranar las cuentas de su departamento, el responsable autonómico ha defendido que el agua constituye un recurso productivo esencial para el futuro agrario de la comunidad y ha afirmado que su Consejería protegerá su uso para la producción de alimentos frente a posturas que limitan su empleo.

En este sentido, ha recordado que la región solo cuenta con un 15 por ciento de su superficie en regadío, por lo que ha fijado la meta de aproximarse a la media nacional del 23 por ciento en las zonas donde exista disponibilidad técnica, económica y ambiental.

Asimismo, Pino ha rechazado aquellos planteamientos que convierten cualquier nueva regulación o infraestructura hidráulica en un problema ambiental antes de analizarla, una postura que ha asegurado mantener ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

A su juicio, la planificación hidrológica debe atender las demandas de los profesionales del campo, ya que este sistema aporta estabilidad a las explotaciones, posibilita la diversificación de cultivos, dinamiza las inversiones y eleva la capacidad productiva regional.

En cuanto a los proyectos previstos, el titular del área ha explicado que a lo largo de 2027 continuarán las grandes intervenciones en marcha y se suscribirán nuevos convenios con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) para modernizar otras 8.800 hectáreas, con un desembolso superior a los 64 millones de euros en zonas como Vegas de Saldaña-Carrión y Villamoronta, Bajo Carrión y Canal del Esla.

Por último, el consejero ha precisado que el presupuesto actuará sobre los costes energéticos de las comunidades de regantes mediante nuevas instalaciones fotovoltaicas y prestará una atención específica a los regadíos tradicionales de montaña para sostener su actividad agraria.

Igualmente, ha recordado que la Consejería proseguirá con intervenciones en pequeñas zonas de regadío dentro de las actuaciones de infraestructuras y servicios básicos del medio rural.