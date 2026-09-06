Pino reivindica la raza Morucha como "patrimonio ganadero" de Salamanca y apuesta por "reforzar su rentabilidad"

La entrega de premios de XLII Concurso-Subasta Nacional de la Raza Morucha en Salamanca. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha participado este domingo en la finca Castro-Enríquez en el encuentro de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha, donde ha reivindicado a las reses como "patrimonio ganadero" de Salamanca y ha apostado por "reforzar su rentabilidad y futuro".

En el encuentro, el consejero, acompañado por la secretaria general de la Consejería, Mercedes Buendía, ha participado en la entrega de premios del XLII Concurso-Subasta Nacional de la Raza Morucha y en el homenaje a su expresidente Agustín García Sánchez, que ha recibido la Insignia de Oro de la entidad.

Asimismo, Pino ha reivindicado a la Morucha como una raza "estrechamente" ligada a Salamanca y que debe mantenerse viva a través de explotaciones profesionales, competitivas y con futuro.

En este sentido, ha recordado que la raza Morucha "no se conserva únicamente protegiendo su genética, sino que se conserva con explotaciones rentables, ganaderos que apuesten por ella y jóvenes que vean una oportunidad para continuar". Por ello, Pino considera que la "mejor" defensa de este animal en la provincia es que "haya profesionales que puedan vivir dignamente de criarla".

Los datos correspondientes a 2025 sitúan el censo inscrito en el Libro Genealógico en 15.176 animales en pureza y alrededor de 185 ganaderías activas, con el 90 por ciento de ellas localizadas en Salamanca, "lo que evidencia la especial vinculación de esta provincia con la raza".

Sobre estos datos el consejero ha advertido, no obstante, de que su futuro no puede darse por "asegurado", ya que también señalan que entre 2011 y 2023, el número de vacas moruchas de hasta 14 años descendió un 47 por ciento, aunque en los últimos ejercicios el núcleo de raza pura muestra signos de estabilización.

Asimismo, ha destacado que la fertilidad de estas reses alcanzó en 2023 el 78,19 por ciento, casi diez puntos por encima de la media nacional de vacas nodrizas, y registra un intervalo entre partos inferior a la media española.

Para Pino, estos datos reflejan "tanto el valor de la raza como la necesidad de seguir trabajando en producción, comercialización, relevo generacional y viabilidad económica de las explotaciones".

Por ello, la Junta ha subrayado la importancia de impulsar "actuaciones de promoción y divulgación" que acerquen la raza Morucha al conjunto de la sociedad y pongan en valor su extraordinaria calidad.

INNOVACIÓN

Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha destacado el "esfuerzo" de la Asociación por incorporar investigación e innovación a la mejora de la Morucha.

La raza participa actualmente en proyectos como 'Databovis', vinculado a la digitalización y gestión de datos; 'Barinatub', centrado en la tuberculosis bovina y las interacciones entre ganado y fauna silvestre; y 'Atidrai Agro', con actuaciones en recursos genéticos, sanidad animal, valorización de producciones y transferencia de conocimiento.

El objetivo, ha señalado el consejero, es que esa investigación tenga una aplicación directa sobre las explotaciones y que mejore la reproducción y la sanidad, permita aprovechar mejor la información disponible y aumente el valor añadido de las producciones.

De la misma forma, Pino ha subrayado el papel de la ganadería extensiva en la conservación y aprovechamiento de los pastos y dehesas salmantinas y en el mantenimiento de actividad económica y población en el territorio.

RECONOCIMIENTO

Finamente, ha felicitado a los premiados en el XLII Concurso-Subasta Nacional y ha trasladado un reconocimiento especial a Agustín García Sánchez por la concesión de la Insignia de Oro y por su trayectoria al frente de la Asociación.

"Las razas se mantienen gracias al trabajo de generaciones de ganaderos que las han seleccionado, mejorado y transmitido", ha manifestado el consejero, para agradecer a todos los que han dedicado parte de su vida a que la raza Morucha continue como "una seña de identidad de Salamanca y de la ganadería".