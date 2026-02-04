El Pisuerga marca máximos anuales de caudal en Valladolid, roza los 400 m3/s, pero lejos de niveles de alarma

Crecida del río Pisuerga este miércoles, 4 de febrero, en Valladolid capital. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El río Pisuerga ha marcado este miércoles datos máximos en su caudal en el presente año hidrológico --desde el 1 de octubre de 2025-- al paso por la estación de aforo ubicada en Valladolid capital, con 395 metros cúbicos por segundo (m3/s) a las 19.00 horas, si bien todavía está lejos del nivel que activaría la situación de avisos, fijada en torno a los 580 m3/s.

En el actual episodio de avenidas, el río Pisuerga rozó los 300 metros cúbicos por segundo en Valladolid el pasado 30 de enero y volvió a acercarse a esos niveles este lunes.

Tras un ligero descenso en la jornada del martes, el caudal ha vuelto a crecer este miércoles y ha superado los 300 m3/s hasta acercarse a los 400, según datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHD.

Además, la tendencia es creciente y el hecho de que una de las estaciones situadas aguas arriba, la de Cordovilla (Palencia), se encuentre ya en aviso amarillo hace prever que el caudal puede incrementar todavía más.

La última gran crecida del Pisuerga data de diciembre del año 2019, cuando el caudal a su paso por la capital vallisoletano llegó a superar los 1.000 metros cúbicos por segundo.