El plan 'Casa Cultura Rural' del ILC destina un millón para restaurar espacios comunitarios en 25 localidades de León

LEÓN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El plan 'Objetivo Casa Cultura Rural', del Instituto Leonés de Cultura (ILC) destinará un total de 940.318,39 euros para colaborar con el arreglo y acondicionamiento de inmuebles del medio rural que estén en mal estado y que se desee destinar a usos sociales y culturales, tales como casas concejo, teleclubs, salones del pueblo o escuelas desafectadas.

En este contexto, el Consejo Rector del organismo autónomo de la Diputación aprobó este pasado miércoles la resolución de la convocatoria, donde de las 25 peticiones de subvención finalmente concedidas, seis de ellas habían sido solicitadas por ayuntamientos y 19 por juntas vecinales.

Así, la convocatoria va destinada a la rehabilitación y acondicionamiento de estos inmuebles que se encuentren en municipios leoneses de menos de 20.000 habitantes y que cumpliesen las siguientes condiciones: respecto al régimen de propiedad, podían ser inmuebles que formasen parte del inventario del ayuntamiento solicitante; inmuebles de titularidad pública que, aunque no formen parte del inventario del ayuntamiento solicitante gozasen de un documento que acreditara una cesión de uso hasta el 1 de enero de 2040 e inmuebles que formasen parte del inventario de la junta vecinal solicitante.

Respecto a su estado de conservación, uso y ubicación, las bases planteaban que se subvencionarían las rehabilitaciones de inmuebles en los que se dieran las siguientes condiciones: inmuebles que no reuniesen condiciones de seguridad, salubridad u ornato público pero que ya contasen con unas condiciones mínimas de habitabilidad, así como instalaciones y revestimientos interiores e inmuebles que fueran a destinarse única y exclusivamente a actividades comunitarias.

Asimismo, se incluyen inmuebles que estén en núcleos de población que no cuenten con otros edificios públicos que ya estén en uso, destinados a reuniones de vecinos o usos similares.

De esta manera, una vez revisadas y estudiadas todas las solicitudes y ya han sido desestimadas dos de ellas de acuerdo con las bases de la convocatoria, los beneficiarios propuestos cumplen todos los requisitos para acceder a las subvenciones al haber sido presentadas las solicitudes en plazo y los peticionarios haber acomapañado la documentación exigida en las bases de la convocatoria o la cumplimentaron una vez se les fue solicitada.

Algunos de los municipios que han solicitado esa ayuda y ha sido concedida son el Ayuntamiento de Palacios del Sil, para la rehabilitación de las antiguas escuelas de Corbón del Sil para la Casa de la Cultura Rural, con una subvención de 100.000 euros, o la Junta Vecinal de Robledo de la Guzpeña para la renovación y acondicionamiento del edifico de la escuela para la Casa de la Cultural Rural, con una subvención de 85.419,46 euros.