El Plan de Choque de Limpieza de Burgos afectará a 25 zonas de la ciudad

BURGOS 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Choque de Limpieza que se desarrolla cada año durante esta época el Ayuntamiento de Burgos afectará a 25 zonas de la ciudad. En algunas de ellas se hará "más hincapié en la limpieza de grafitis y pintadas" y en otras las actuaciones se referirán a la retirada hierbas que crecen entre las baldosas, tal y como ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, durante la presentación de esta iniciativa en compañía con el responsable de la empresa de limpieza de la ciudad, Rubén Marañón,

La limpieza deberá contar, en el caso de los grafitis con la "autorización de las comunidades o de los propietarios", en el caso de los locales. Además, el Ayuntamiento de Burgos iniciará una campaña para evitar que se abandonen enseres en el entorno de los contenedores.

En este sentido, Niño ha precisado que "existe un servicio gratuito de recogida". Se trata de una recogida que se efectúa en determinados días de la semana. Para darlo a conocer de manera más concreta, el Consistorio va a informar por medio de la colocación de unas pegatinas informativas en "los contenedores grises".

La práctica indica que son muchos los vecinos que dejan en el entorno de las isletas mobiliario de todo tipo, que el Ayuntamiento recoge de forma gratuita, si bien la forma de actuar de los usuarios afea las zonas.

Este Plan de Choque tiene una duración estimada de "tres meses y ha empezado este 1 de septiembre", según ha confirmado el concejal, quien ha añadido que la intención del Ayuntamiento es mantener este plan, cuya última edición tuvo lugar "hace dos años".

Para la realización de esta campaña se van a poner en marcha un equipo de seis peones, tres especialistas y un conductor; y en cuanto a medios materiales, Urbaser, la empresa de concesionaria, dispondrá de tres desbrozadoras, tres sopladores eléctricos, una barredora de aceras, una lavadora de aceras, una cuba de balde mecánica y un furgón hidro limpiador.

La duración estimada en cada zona puede ser variable en función de las necesidades de cada uno de los barrios, por eso se indicará semanalmente la zona de trabajo para la siguiente semana.

El responsable de Urbaser ha subrayado que se "irán adaptando los medios y el personal necesario". La idea es llegar a todos los barrios "en función de las necesidades que tienen".