El Plan de Inversiones 2024-28 de Aguas de Burgos roza el 50 por ciento, sin haber superado su ecuador

BURGOS 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Inversiones 2024-28 de Aguas de Burgos sigue su marcha y, a fecha de este martes, la empresa pública dependiente del Ayuntamiento ya tiene ejecutado el 25 por ciento del plan total de inversiones y existe otro 25 por ciento en ejecución, con lo que, sin haber llegado a la mitad del plan, "está en marcha la mitad de la inversión".

El presidente de la sociedad Aguas de Burgos, Juan Manuel Manso, ha asegurado que se han invertido 12,8 millones de los previstos, se ha mostrado "moderadamente satisfecho" y está seguro de que en 2028 se van a llevar a cabo "todas las inversiones". Ha recordado que tienen en marcha 112 planes de diferentes importes, desde las más escasas, de 1.400 euros, a otras inversiones de "varios millones".

Dada la buena marcha del Plan de Inversiones 24-28, la estrategia que se ha marcado Aguas de Burgos es centrar su atención en los próximos meses en la "ejecución de otras actuaciones" que están previstas dentro de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del agua en los que colaboran las distintas administraciones públicas.

Manso ha explicado que hay dos "fondos europeos que acaban el 31 de diciembre", para los que ha pedido ya la prórroga para ejecutarlos en "su totalidad", y que engloban "cuatro actuaciones". Un de los dos fondos se corresponden con el plan 'Digitaguabu', en el cual el Ayuntamiento de Burgos tiene unos datos de "ejecución que llegan ya al 80 por ciento" de la inversión, que ascendía a 11.786.147 euros en su parte subvencionable. En estos momentos llevan licitados 14.832.096 euros y contratados, 13.416.000, ha informado Manso.

Con respecto al segundo de los proyectos, el plan 'Wibur', que se concedió hace dos meses, Aguas de Burgos ha ejecutado ya 160.220 euros y tiene contratados 1.272.000 euros. La licitación asciende ya a 3,5 millones y se tiene que ejecutar antes del 30 de junio de 2026 un total de 5,5 millones de euros.