El Plan Municipal de Adicciones 2024-2028 de Salamanca formará a niños y jóvenes en prevención de conductas adictivas

Vega Villar, concejala de Salud Pública, participa en la apertura del ‘I Encuentro del Plan Municipal de Adicciones: Este es nuestro Plan’ - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El V Plan Municipal de Adicciones 2024-2028 provomovido por el Ayuntamiento de Salamanca se centrará en formar e informar a niños y jóvenes en la prevención de conductas adictivas.

Dentro de este marco se sitúa el 'I Encuentro del Plan Municipal de Adicciones. Este es nuestro Plan' en el que ha participado la concejala de Salud Pública, Vega Villar, y que busca "reforzar" la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca con las entidades y agentes implicados en la prevención comunitaria y el tratamiento de las adicciones con y sin sustancia en la ciudad de Salamanca, tal y como ha señalado el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante su intervención, Villar se ha referido a la importancia de fomentar la detección precoz y la captación proactiva de adolescentes y jóvenes en riesgo de adicción con el objetivo de "conseguir una sociedad más saludable y segura".

En esta línea, ha señalado como "prioridad" para el Consistorio salmantino "sensibilizar, informar y formar a la población en general y, de forma más específica, a los niños y jóvenes, incrementando la visibilidad y la accesibilidad de los recursos".

Para ello, ha añadido, el Ayuntamiento "trabaja en fomentar conductas y hábitos saludables para evitar y reducir las conductas adictivas, apoya al tejido implicado en la prevención y pone herramientas al alcance de las familias, educadores y trabajadores del tercer sector" como ocurre con la Guía de Recursos de Adicciones de la Ciudad de Salamanca (disponible para su consulta y descarga en https://www.aytosalamanca.es/w/plan-de-adicciones).

El I Encuentro del Plan Municipal incluye la ponencia 'Acompañar vidas adolescentes para aprender a vivir sin dependencia', a cargo del psicólogo y educador Jaume Funes Artiaga, y tres mesas de trabajo enfocadas en la familia, infancia y juventud, y prevención comunitaria en la que participan varios profesionales y entidades salmantinas, así como la Policía Local de Salamanca.