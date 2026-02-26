Planas apunta a que la CE ha hecho "algunas concesiones parciales" sobre la PAC pero esperará a verlas concretadas

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado este jueves que la Comisión Europea ha realizado "algunas concesiones parciales" sobre el marco de la futura Política Agrícola Común (PAC) si bien ha apelado a la prudencia a la espera de poder verlas concretadas "en cifras y en resultado final".

Luis Planas ha apuntado a que hay condiciones para "un buen resultado" y ha destacado la unión que hay en España entre el Gobierno central, las 17 comunidades autónomas y el sector en tres aspectos fundamentales que pasan por mantener la PAC "como un auténtico pilar sólido y de carácter europeo" y por no renunciar a que lleguen los actuales fondos, "como mínimo".

"Sin ello no se puede avanzar", ha aseverado Planas que se ha vuelto a mostrar en "desacuerdo" con la pretendida renacionalización de la PAC para llevar a cabo "un recorte oculto". "No me parece correcto", ha aseverado Planas en su participación este jueves en Valladolid en el encuentro 'El cooperativismo agrario como dinamizador de la economía de Castilla y León' organizado por El Norte de Castilla donde ha reivindicado la "hoja de servicios" del Gobierno de Pedro Sánchez con el sector agroganadero.

Planas ha corroborado que el Gobierno central va a proponer a las comunidades autónomas destinar el 10 por ciento de los fondos de la nueva PAC a la incorporación de jóvenes al sector primario y se ha mostrado partidario de mantener la ayuda acoplada a la remolacha. El ministro también ha recogido la preocupación del sector por la situación del ovino y ha propuesto articular en la próxima PAC "un programa específico" para el ovino-caprino.

Por otro lado, ha defendido las oportunidades que suponen para todos los sectores de producción de España, también el primario y agroalimentario, los acuerdos comerciales alcanzados con Mercosur, India e Indonesia y a los que se puede unir Australia.

Dicho esto, ha sido tajante al afirmar que no le gusta el "debate político" que, a su juicio, se ha creado en torno a los acuerdos comerciales. "Estamos ante un debate político entre derecha y extrema derecha y el sector no tiene ninguna culpa de ello", ha considerado Planas que ha insistido en la necesidad de que el sector conozca la verdad de los pormenores de los acuerdos y sus "oportunidades".