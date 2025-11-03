Planas destaca la aprobación el viernes por Europa de un plan de vacunación frente a la dermatosis nodular

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugura las nuevas instalaciones de Bodega Cuatro Rayas, a 3 de noviembre de 2025, en La Seca, Valladolid, Castilla y León (España). La cooperativa con Denominación de Origen Rueda inaugura e - Photogenic/M.A Santos - Europa Press

LA SECA (VALLADOLID), 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la aprobación el pasado viernes por parte de Europa de un plan de vacunación frente a la dermatosis nodular contagiosa que va a permitir cubrir parte de la provincia de Girona (unos 50 kilómetros ha precisado), la provincia de Lleida y tres comarcas de Aragón.

Planas ha explicado que ante las características de la vacuna, que como consecuencia de la inoculación produce automáticamente un falso positivo, la vacunación se tiene que efectuar por parte de la Comisión Europea.

"Estamos en un momento de estricto control", ha aseverado el ministro que ha recordado además que España tiene una "cifra récord" de exportación agroalimentaria que hay que preservar. "Tenemos la imagen de un país alimentariamente seguro, y lo somos", ha insistido el ministro que ha reconocido que hay riesgos derivados del cambio climático, por una parte, y de la multiplicación del comercio y de los intercambios.

"Muchos de estos contactos se producen a veces de forma insospechada", ha aclarado y ha explicado que en el caso de la dermatosis nodular tiene al tábano como agente vector y las aves silvestres en el caso de la gripe aviar, a lo que ha añadido las consecuencias de una desinfección no correcta de los camiones.

Dicho esto, ha insistido en que España es "un país serio y responsable" en el que las administraciones públicas autonómicas, bajo la coordinación del Gobierno de España, actúan "de forma efectiva", tras lo que ha llamado a continuar siéndolo de cara al futuro.