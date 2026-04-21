Los planes provinciales de Valladolid financiarán 509 obras, entre las que destacan pavimentación y ciclo hidráulico

La diputada delegada del Servicio de Asesoramiento Local, Sonia Alonso, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el diputado delegado de Hacienda, Víctor Alonso Monge, durante la presentación. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Planes Provinciales de Cooperación de la Diputación de Valladolid financiarán 509 obras solicitadas las diferentes entidades locales de la provincia, entre las que destacan las relacionadas con pavimentación (122 solicitudes) seguidas de las actuaciones de ciclo hidráulico (59) y otras intervenciones diversas.

La Diputación ha aprobado este martes en comisión estos planes, que contarán con un presupuesto de 23,4 millones para los años 2026 y 2027, un 15 por ciento más que en la anterior convocatoria, y también ha dado el visto bueno al Plan Provincial de Gasto Corriente para 2026, al que se destinarán 10 millones de euros.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha presentado estos planes, que se aprobarán definitivamente en el Pleno del próximo viernes que suponen destinar a los municipios de la provincia más de 33 millones de euros.

Íscar ha señalado que con estos planes la Diputación busca avanzar en dos objetivos que se marcaron al inicio del mandato, el primero de ellos "avanzar en la simplificación administrativa, en la reducción de la burocracia, tanto para los ayuntamientos como para la propia institución" y, en segundo lugar, "darles mayor liquidez y mayor disponibilidad de tesorería para ellos".

En el caso de los Planes Provinciales, los municipios, entidades locales menores y núcleos separados han presentado 509 solicitudes de obras, que supondrán una inversión global de 23.398.100 euros, incluida la aportación municipal.

Las actuaciones previstas permitirán desarrollar proyectos en toda la provincia, destacando especialmente las obras de pavimentación (122 solicitudes), seguidas de actuaciones de ciclo hidráulico (59) y otras intervenciones diversas (89). También tienen un peso significativo las inversiones en instalaciones deportivas y en urbanización de calles y plazas públicas.

La convocatoria mantiene importantes medidas de apoyo a los ayuntamientos como el anticipo automático del 70 por ciento de la subvención concedida, sin necesidad de solicitud previa.

Además, se mantiene la eliminación de la aportación municipal en aquellas nuevas obras que se financien con las bajas derivadas de la contratación.

Los módulos establecidos en este caso supondrán que todos los municipios van a recibir 42.000 euros más 82,25 euros por habitante, las entidades locales menores un fijo de 42.000 euros y 82,25 euros por habitante y los núcleos separados, un fijo de 28.000 euros y 82,25 euros por habitante.

GASTO CORRIENTE

Junto a la inversión, el presidente de la Diputación ha presentado el Plan Provincial de Gasto Corriente 2026, cuya cuantía asciende a 10 millones de euros. Íscar ha subrayado que este plan "profundiza en la simplificación administrativa al integrar en una única convocatoria distintas líneas de ayudas destinadas al funcionamiento ordinario de los ayuntamientos".

La convocatoria mantiene las siete líneas del Fondo de Actividades y Servicios, que incluyen la financiación de técnicos deportivos, animadores socioculturales, monitores de ocio y tiempo libre, actividades culturales, promoción musical y mantenimiento de servicios juveniles, además de una línea incondicionada para gasto corriente.

La mayor parte de los recursos se concentra precisamente en esta línea incondicionada, con una dotación de 8.426.895 euros para ayuntamientos, 176.742 euros para entidades locales menores y 32.000 euros para núcleos de población que permite a los municipios destinar los fondos según sus necesidades, lo que refuerza su autonomía de gestión.

El presidente de la Diputación ha detallado que los módulos establecidos contemplan que los municipios con población igual o menor de 300 habitantes recibirán un importe fijo de 18.425 euros y un 12,5 euros por habitante, mientras que los de más de 300 habitantes se establece un importe fijo de 12.175 euros y 32,51 euros por habitante. Para entidades locales menores se establece un importe fijo de 18.425 euros con un importe de 12,5 euros por habitante.