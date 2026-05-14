Un planetario móvil hinchable recorrerá las localidades de Burgos durante este verano con motivo del eclipse solar

Presentación de la iniciativa de la Diputación. - DIP BURGOS

BURGOS 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un planetario móvil hinchable recorrerá numerosas localidades de la provincia de Burgos, en una iniciativa de la Diputación por "reforzar el turismo astronómico", con motivo del eclipse solar que acontecerá el día 12 de agosto de 2026.

Esta actividad participativa será una más dentro de una programación que combina este tipo de eventos con la divulgación científica y otras acciones "de proyección mediática de alcance nacional", y se desarrollará entre los meses de junio y agosto en las localidades de de Frías, Oña, Santa Gadea del Cid, Torrecilla del Monte, Tordómar, Covarrubias, Pampliega, Quincoces de Yuso, Atapuerca, Canicosa de la Sierra, Hontoria del Pinar y Campillo de Aranda.

La propuesta ofrecerá un total de diez sesiones de 45 minutos de duración en cada localidad, distribuidas en horarios de mañana y tarde, y las proyecciones y explicaciones astronómicas permitirán "disfrutar de una experiencia inmersiva y educativa adaptada a público general, tanto infantil como adulto", según ha expresado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La capacidad máxima del planetario será de 25 personas, aunque el aforo inicial se limitará a 15 asistentes por sesión debido a "las altas temperaturas previstas durante el verano", de manera que se priorice "la comodidad y seguridad del público dentro de la cúpula hinchable".

Las entradas serán gratuitas y se distribuirán previamente para cada uno de los pases programados, con el fin de "facilitar la organización y evitar largas esperas", y la organización ha recomendado, además, evitar "en la medida de lo posible" la asistencia de menores de cuatro años, ya que el formato de la actividad, basado en vídeos y explicaciones especializadas, podría "resultar largo para los más pequeños".

Asimismo, se ha informado de que el acceso al planetario móvil no está "plenamente adaptado para sillas de ruedas debido a las características del recinto hinchable", aunque las personas con movilidad reducida podrán acceder con ayuda de sus acompañantes.

Esta acción divulgativa se suma a otras iniciativas que ha impulsado la Diputación para posicionar a Burgos como "uno de los grandes referentes nacionales del turismo astronómico" de cara al eclipse de 2026.

VUELO EN GLOBO AEROSTÁTICO

En este contexto, la institución desarrollará además una acción promocional "de alto impacto comunicativo" mediante un vuelo en globo aerostático sobre la provincia, prevista para este sábado, 16 de mayo, a primera hora de la mañana, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El vuelo contará con la participación del meteorólogo Roberto Brasero y de la periodista burgalesa Rocío Martínez, quienes conversarán durante el trayecto sobre "las singularidades del territorio burgalés y el protagonismo que adquirirá la provincia con motivo del eclipse solar total" que tendrá lugar en verano de 2027.