La plantación de la CHD en la ribera de Calahorra de Ribas (Palencia), certificada como proyecto de absorción de CO2

El objetivo es restaurar la vegetación en 27,7 hectáreas de la ribera del Carrión, con capacidad de absorber 926 toneladas de CO2

PALENCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha logrado certificar como proyecto de absorción de dióxido de carbono (CO2) la plantación para la fijación de carbono llevada a cabo en zonas de ribera de Calahorra de Ribas (Palencia).

Es la primera de estas características que se otorga a la CHD por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), según ha informado el organismo en un comunicado recogido por Europa Press.

El proyecto, ubicado en el término municipal de Ribas de Campos, consiste en la restauración de la vegetación en 27,7 hectáreas de la ribera del río Carrión, en terrenos administrados por la Confederación.

Con una capacidad de absorción prevista de 926 toneladas de CO2 durante su periodo de permanencia de 30 años, esta iniciativa tendrá un impacto equivalente a retirar 200 coches de la circulación durante un año.

El tramo de actuación se encuentra a su vez incluido en la red ecológica europea Natura 2000 bajo la figura de Zona de Especial Conservación denominada 'Riberas del río Carrión y afluentes', en cuyos márgenes se ha realizado una plantación con fines protectores mediante un amplio elenco de especies autóctonas de ribera (Populus nigra, Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Salix alba, entre otras), destinada a mejorar la funcionalidad ecológica y el estado de conservación de los hábitats ribereños.

Por su parte, en las zonas más alejadas de la ribera, el proyecto se complementa con la instalación de una chopera destinada a producción de madera de calidad, en todos los casos con la planta procedente de los viveros propios del organismo, para mejorar la tasa de éxito en la implantación de la vegetación y su desarrollo posterior.

Se trata de una actuación que se desarrolla en línea con la hoja de ruta hacia la descarbonización establecida por el Gobierno de España hasta alcanzar la neutralidad climática en 2050, y en consonancia con los compromisos adquiridos por España con la Unión Europea a través del Acuerdo de París para liderar la transición hacia una economía baja en carbono.

La CHD inicia de esta forma el proceso de registro paulatino de todas sus iniciativas de absorción de dióxido de carbono desarrolladas en la cuenca en zonas como las restauraciones de incendios forestales en la Sierra de la Culebra (Zamora), Verín (Ourense), Sierra de Francia (Salamanca) o Sierra de la Paramera (Ávila), así como las actuaciones de estas características que se desarrollen en el futuro.