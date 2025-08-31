La Plataforma en Defensa de Las Merindades recoge unas 400 alegaciones contra el proyecto eólico 'Briesa'

BURGOS 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de Las Merindades ha considerado como "un completo éxito" la movilización celebrada este domingo en Espinosa de los Monteros (Burgos) contra el proyecto eólico "Briesa" y del que se recogieron unas 400 alegaciones.

A pesar de la lluvia constante durante toda la mañana, "cientos de personas" se han congregado en la Plaza Sancho García y han recorrido las calles de la localidad al grito de "¡Basta ya al destrozo de nuestro territorio y de nuestra comarca!", señala la organización a través de un comunicado.

El acto comenzó a las 11.30 horas con la instalación de un punto informativo y la recogida de alegaciones, donde la ciudadanía pudo presentar sus escritos de oposición al proyecto. En total, se han recopilado en la jornada unas 400 alegaciones, que en los próximos días serán registradas en los diferentes ayuntamientos de la comarca afectados por la iniciativa.

Durante la manifestación, que se desarrolló a partir de las 12.00 horas, se corearon lemas como "Renovables sí, pero no así", que, en palabras de la organización, reflejan "el sentir de un movimiento ciudadano que no se opone a la transición energética, pero sí a un modelo de implantación que concentra infraestructuras en territorios rurales ya sobrecargados".

"Espinosa y el conjunto de Las Merindades llevan décadas soportando un número elevado de parques eólicos, y Burgos es hoy la provincia con mayor número de aerogeneradores de toda España, situación que amenaza con extenderse aún más con proyectos como el de Briesa", añade la información.

La protesta contó también con el respaldo de diferentes organizaciones y colectivos de otras comarcas burgalesas y con Colectivos Vivos desde Cantabria, así como de personas afectadas por proyectos similares en la provincia. "Con su presencia quisieron mostrar su solidaridad con Las Merindades y su rechazo a una invasión" que pone en riesgo el equilibrio ambiental, paisajístico, social y cultural del territorio", añade el organizador.

La Plataforma en Defensa de Las Merindades ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando "por una planificación energética justa y sostenible, que no sacrifique a las zonas rurales ni a sus habitantes", al tiempo que ha agradecido la participación y apoyo recibido en esta jornada reivindicativa.