La Plataforma por el Hospital Comarcal del Valle del Tiétar se reunirá este jueves con Sanidad

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Hospital Comarcal en el Valle del Tiétar se reunirá este jueves, 22 de octubre, a las 13.00 horas en Valladolid con el director general de Asistencia Sanitaria, Pedro Gómez de Quero, en la Consejería de Sanidad de Castilla y León. El encuentro se produce tras once meses de espera a la petición formulada el 3 de noviembre de 2025 para trasladar la situación sanitaria de la comarca y las necesidades asistenciales a cubrir.

Fuentes del colectivo han señalado a Europa Press que acuden a la cita con ilusión y esperanza de ser escuchados en su principal reivindicación. Para ello, presentarán un total de 30.225 firmas recopiladas en poco más de un año, así como el listado de los ayuntamientos de la comarca que han aprobado en sus respectivos plenos municipales instar a la Consejería a acometer este centro hospitalario.

Asimismo, la plataforma ha decidido emprender una nueva campaña informativa y de movilización con el objetivo de lograr una partida presupuestaria en las cuentas autonómicas que permita iniciar el Hospital Público Comarcal. Esta iniciativa consistirá en recorrer los municipios de la zona e impartir asambleas informativas, en especial en aquellos donde los consistorios no aprobaron la moción, para sumar apoyos de cara a futuras movilizaciones.

En esta reunión con Sanidad, el colectivo reclamará formalmente que se haga efectiva en los próximos presupuestos de la Comunidad la partida necesaria para iniciar los trámites del proyecto. Paralelamente, la plataforma ha avanzado que trasladará esta propuesta presupuestaria mediante una proposición de interpelación o moción a todos los grupos parlamentarios representativos en las Cortes.

Finalmente, desde la plataforma han expresado su convicción de que "la desigualdad, la desatención, el agravio comparativo y el abandono institucional en el Valle del Tiétar no se resolverán sin luchar por una sanidad pública cercana, rápida, digna y sin discriminaciones". Por este motivo, han asegurado que mantendrán sus actuaciones hasta conseguir la construcción del hospital comarcal.