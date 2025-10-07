La Plataforma por la Integración Ferroviaria acusa a Carnero de "condenar" a Valladolid a la "parálisis total"

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Integración Ferroviaria de Valladolid ha criticado que el alcalde vallisoletano, Jesús Julio Carnero, ha "condenado" a la ciudad a una situación de "parálisis total" y a una "deuda insostenible" como consecuencia de su "negativa" a avanzar en las obras y de su decisión de "llevar" hacia la disolución a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV).

En un comunicado recogido por Europa Press, la organización ha asegurado que estas decisiones del alcalde "han dejado de ser amenazas futuras para convertirse en problemas presentes". "El daño para Valladolid es visible a día de hoy", han subrayado.

Asimismo, la Plataforma ha señalado que proyectos "clave" para la modernización de la ciudad han quedado en "bloqueados", como los pasos de Ariza, La Farola y la Ciudad de la Comunicación; la renovación del viaducto del Arco de Ladrillo, que seguirá "en estado ruinoso"; el desarrollo de viviendas en los antiguos talleres de Renfe; o la nueva estación intermodal de autobuses.

Además, han advertido de que la liquidación de la SVAV, junto a "una posible penalización" de 100 millones de euros, supondrá recortes en servicios públicos "esenciales". "Es decir, menos dinero para la limpieza de calles, para el transporte público, para las ayudas sociales y para el mantenimiento de la ciudad", han señalado.

"Esto ya no es una advertencia, es la crónica de la condena que el alcalde Carnero ha firmado para Valladolid. Cambió un proyecto real por una fantasía y, ahora que la fantasía se desvela imposible, nos ha dejado con la nada: ni integración, ni soterramiento, ni la herramienta para gestionarlo", ha criticado un portavoz de la Plataforma.

La entidad ha anunciado que redoblará sus esfuerzos para informar a los vecinos sobre el impacto de esta decisión política en su calidad de vida y ha llamado a la ciudadanía a exigir responsabilidades y "defender activamente el futuro de Valladolid".