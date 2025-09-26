La Plataforma por la Integración Ferroviaria alerta del "desastre" si se disuelve la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Integración Ferroviaria de Valladolid ha advertido de que "la posible disolución" de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) supondría un "desastre" para la ciudad, ante la reunión prevista el próximo lunes, 6 de octubre, con la presencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y en la que se abordará el futuro del convenio suscrito en 2017 entre el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno central.

En este marco, la plataforma ha recordado que la cita será "decisiva", al plantearse dos escenarios: la continuidad del convenio o el inicio del proceso de disolución de la sociedad, lo que conllevaría "la paralización" de actuaciones como los pasos de Ariza o el proyecto de conexión entre las calles Unión y Pelícano.

Asimismo, la organización ha afirmado que "el tiempo se acaba" y la ciudad puede encontrarse en cuestión de semanas "avanzando en la comunicación y la comodidad de los vallisoletanos, o paralizada, quizás durante cuatro años".

Además, ha reprochado al actual equipo de Gobierno Municipal que "rescatara el debate soterramiento frente a integración por motivos meramente electorales" y ha advertido de que la negativa a ejecutar obras ya pactadas "con dinero para su ejecución" contradice el compromiso de "mejorar la comunicación de la ciudad".

En este sentido, ha apelado de forma directa al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a quien han instado a participar en la reunión del lunes para "tener un cara a cara con el titular de Transportes" y "velar por el bienestar de los vallisoletanos".

"En ausencia de GPS o mapa alguno, los coordinadores de nuestra ciudad conducen a ciegas hacia el 6 de octubre, y todo apunta a que terminaremos en una cuneta", han criticado desde la organización.

Por todo ello, la entidad ha hecho un "llamamiento urgente" a la movilización vecinal para reclamar la continuidad de la integración ferroviaria y ha recordado que la página habilitada en agosto para recoger apoyos "sigue activa y a la espera de las quejas de los vallisoletanos".

"La integración es, a día de hoy, la única obra que ha mejorado la conexión entre ambos lados de la vía y paralizarla supondrá un impacto social y psicológico para quienes soñábamos con el fin del viaducto del Arco de Ladrillo, la urbanización de los antiguos talleres o la nueva estación de autobuses junto a la de tren", han concluido.