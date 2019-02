La Plataforma del Pueblo Soriano asumirá en su programa las reivindicaciones de Soria ¡Ya!

Publicado 22/02/2019 14:18:41 CET

SORIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Plataforma del Pueblo Soriano, José Antonio de Miguel, ha anunciado durante la inauguración de la sede del partido que su programa electoral adoptará todas las reivindicaciones de Soria ¡Ya!. Así, aunque entiende que la plataforma ciudadana debe seguir siendo apolítica, ha puesto a disposición de los integrantes de la misma su partido, para los que puedan estar interesados en defender sus ideas a través del mismo.

De Miguel ha abordado otros asuntos concernientes a su partido, que espera alcanzar los 200 afiliados antes de las elecciones. Para ello se ha abierto este viernes la sede en la plaza de Condes de Lérida, donde hoy se celebra una jornada de puertas abiertas.

De Miguel, actual alcalde de Almazán, reconoce que la convocatoria de elecciones generales le ha venido "mal" a su partido, ya que cuenta con recursos económicos limitados para realizar dos campañas electorales consecutivas, ya que se financia a través de las cuotas de afiliación y de las donaciones que permite la Ley de Partidos. Por ello, habría abogado por una convocatoria electoral de una única jornada, lo que habría "ahorrado" 150 millones de euros al Estado.

Además, explica que en estos momentos la PPSO está buscando candidatos para los diferentes municipios en los que quieren presentarse. Admite que es una tarea que "no es fácil", ya que aspiran a estar en los 70 ayuntamientos de más de 100 habitantes de la provincia. Asegura que "los resultados de las generales, donde será difícil tener representación. pueden condicionar" las municipales y autonómicas.

En este sentido, ve más sencillo lograr algún procurador y espera que sus representantes sean "bisagra" en las Cortes de Castilla y León debido "al empate técnico entre los partidos de derechas y los de otro signo" en las encuestas regionales. Por eso, afirma que un procurador o dos procuradores de la provincia de Soria pueden "decidir" el Gobierno de Castilla y León.

De Miguel cree que el Partido Popular va a sufrir la salida de Silvia Clemente. "Es una persona de principios y que le gusta trabajar. Si ha tomado la decisión de irse es porque está muy harta de la manera de llevar el Partido Popular, algo que a otros nos ha pasado antes".

El presidente de la PPSO no ha desvelado el nombre del candidato a la alcaldía de Soria ni a la de otras localidades ya que no habría en estos momentos ninguna candidatura cerrada, al tener que pasar antes por las bases del PPSO, algo que no "tardará mucho".

En la capital, la PPSO quiere explicar su proyecto a un listado de personas que cumplirían el perfil, para ver quién estaría dispuesto a defenderlo, para posteriormente, que decidan las bases: "No creo en las estrellas, hay que hacer una buena lista de gente comprometida y conocida, que tenga un bagaje y los sorianos les conozcan".