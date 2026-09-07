La Plataforma Social exige a Mañueco la acogida de menores de Ceuta en Castilla y León

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Social ha demandado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que distribuya la solidaridad con la ciudad de Ceuta mediante hechos y asuma el cupo de menores vulnerables que le corresponda a la Comunidad Autónoma en el reparto entre los distintos territorios regionales.

Desde la organización han señalado que la solución para ayudar a la población ceutí pasa por la salida de las calles de las personas que accedieron de forma ilegal los pasados días 30 y 31 de julio. En este sentido, han explicado que la aplicación de la legislación vigente implicará el retorno de una parte a Marruecos y el traslado a la península del resto, ya sea por su condición de menores o por tener derecho a asilo.

La entidad, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha expresado que comparte las palabras de solidaridad de Fernández Mañueco hacia Ceuta, pero ha subrayado que dicha disposición debe evidenciarse a través de actuaciones concretas. Asimismo, la plataforma ha calificado de insignificante el esfuerzo que debe realizar la Administración autonómica para acoger a los niños que le correspondan en el reparto interterritorial.

Por otro lado, la Plataforma Social ha coincidido en que el entorno idóneo para los menores es junto a sus familias, si bien ha criticado que el presidente del Ejecutivo regional utilice este argumento como un pretexto para no asumir las responsabilidades con la infancia en situación de vulnerabilidad. Por ello, ha insistido en que, cuando no se pueda producir el retorno familiar, las administraciones deben proceder a la acogida para evitar las dramáticas situaciones que viven estos menores.

Finalmente, el colectivo ha calificado de grave irresponsabilidad la falta de atención a estos niños en situación de extrema vulnerabilidad por parte de la Junta de Castilla y León. A este respecto, ha pedido a Mañueco que diferencie entre la confrontación que mantiene con el Gobierno de España y la ayuda que precisa la ciudad autónoma de Ceuta