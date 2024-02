La Plataforma por el Soterramiento se concentra para "recibir" a Puente en la reunión de la SVAV

VALLADOLID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid ha convocado para este viernes, 23 de febrero, una concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León para "recibir" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, que tiene previsto participar en la reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Según señalan en la convocatoria, este viernes a partir de las 10.00 horas miembros de la Plataforma se concentrarán ante la sede del Gobierno en Castilla y León, en la calle Francesco Scrimieri, para reivindicar el soterramiento ante la visita del ministro.

En la reunión, según se explicó tras el Consejo de Administración que se celebró el pasado viernes, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, tiene intención de presentar la propuesta del equipo de Gobierno que encabeza para retomar el proyecto de soterramiento del ferrocarril que se descartó en el año 2017 ante los problemas económicos de la sociedad y para optar por la integración en superficie que actualmente se lleva a cabo.

Según afirmó el secretario de Estado de Transportes, José Luis Santano, el ministro Óscar Puente escuchará esa propuesta y planteará la posición del Ministerio.

De hecho, se ha convocado, a las 11.30 horas de este viernes, un acto en la propia Delegación del Gobierno, presidido por el exalcalde socialista en el que se presentarán las "distintas alternativas para la integración ferroviaria en Valladolid".

La Plataforma por el Soterramiento inciden en la convocatoria en que no se debe "tirar ni un euro más a la basura" porque "los túneles" --en referencia a las actuaciones que se han comenzado a ejecutar en zonas como las calles Panaderos y Labradores-- "no son la solución". "Que no nos engañen, el soterramiento es posible", en enfatizado.