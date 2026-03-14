La plataforma Valladolid contra la Guerra convoca una manifestación el 20 de marzo

La plataforma Valladolid Contra la Guerra convoca una manifestación para el 20 de marzo - VALLADOLID CONTRA LA GUERRA

VALLADOLID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Valladolid contra la Guerra, de la que forman parte diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales de Valladolid, ha convocado una "gran manifestación" para el próximo viernes, 20 de marzo.

Bajo el lema 'No a la guerra, no al fascismo', la marcha recorrerá las calles del centro de la ciudad tras partir a las 20.00 horas desde la Plaza de Colón, según ha informado la plataforma en un comunicado recogido por Europa Press.

La organización ha puesto en marcha esta movilización ante la deriva "preocupante y peligrosa" en la geopolítica actual en un mundo en el que "se impone la ley del más fuerte a través de invasiones armadas y agresiones imperialistas".

Frente a este modelo de "imposición violenta", la plataforma defiende "la urgencia de retornar a un orden mundial basado en la cooperación, el respeto mutuo, la soberanía de los pueblos, el diálogo y la paz".

"No podemos permitir que el gasto militar y la retórica belicista sustituyan a la diplomacia y al respeto entre naciones", ha señalado la plataforma en relación con esta convocatoria que "pone el foco en la relación directa entre el crecimiento de posiciones de extrema derecha, e incluso fascistas, en los gobiernos de múltiples estados y la actual escalada bélica".

Asimismo, la plataforma pretende recuperar el "espíritu histórico del 'No a la guerra' y del 'No a la OTAN', coincidiendo con el 40 aniversario del referéndum de adhesión de España a la organización.

Por ello, llama a toda la ciudadanía, así como a colectivos, sindicatos y partidos, a sumarse a esta movilización de la que darán a conocer el manifiesto el próximo martes, 17 de marzo, cuando también abrirán el periodo de adhesiones para todas las organizaciones de Valladolid "que quieran expresar su rechazo firme a la barbarie y la guerra".