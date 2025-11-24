Las plataformas en defensa de la sanidad pública convocarán una manifestación autonómica en febrero en Valladolid

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las plataformas en defensa de la sanidad pública de Castilla y León han decidido convocar una nueva protesta, de carácter autonómico, el 21 de febrero del próximo año en Valladolid en favor de un sistema público "en vías de liquidación".

La decisión se ha tomado en la última reunión de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, en la que además se valoraron las movilizaciones en diferentes provincias y localidades de la Comunidad el 8 y 9 de noviembre.

En este marco, se tomó la decisión de organizar una manifestación del conjunto de la Comunidad para el próximo 21 de febrero en Valladolid bajo el mismo lema de las movilizaciones de noviembre: 'Defendamos la Sanidad Pública. Paremos su destrucción. Nos va la vida en ello'.

La Coordinadora consideran necesario "ampliar la red" para la convocatoria del 21 de febrero, para lo que se hablará con "todo tipo de colectivos sociales y políticos" interesados en la defensa del sistema sanitario público.

También han destacado la importancia de contar con aquellos colectivos que luchan contra el deterioro del territorio mediante la instalación de macrogranjas, macroparques de eólicas o fotovoltaicas sin planificación o plantas de metano previstas para instalar en la Comunidad.

GRAN MOVILIZACIÓN

"Nuestra aspiración es que esa movilización tenga la mayor repercusión y asistencia, cuantitativa y cualitativamente", ha señalado la Coordinadora en un comunicado recogido por Europa Press, que espera que la movilización sea un "éxito histórico" desde el punto de vista de las movilizaciones populares en la Comunidad. "Las circunstancias así lo exigen", ha matizado.

Según la Coordinadora, en las movilizaciones de noviembre se puso "claramente" de manifiesto la preocupación ciudadana ante las "enormes" listas de espera, tanto para consultas como para pruebas diagnósticas y quirúrgicas, lo que a su juicio "condiciona un importante sufrimiento para la población afectada" y además "incide" en el incremento de los riesgos para la salud de la población.

Así, ha recordado que se denunció el proceso de "privatización" de la sanidad, en especial la sanidad rural, así como la "falta de recursos" humanos y materiales para la asistencia sanitaria de la población.

De la misma forma, el colectivo ha señalado que la falta de planificación provoca desigualdad, ya que consideran que hay hospitales comarcales y de algunas ciudades que sufren "una carencia crítica de especialistas, mientras otros centros tienen exceso de plantilla".