La plaza Mayor acoge este sábado la III Feria del Comercio Segoviano 'El Corazón de Nuestra Ciudad' - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de Segovia acoge a lo largo del día la tercera edición de la Feria del Comercio Segoviano 2026 'El Corazón de Nuestra Ciudad', una iniciativa impulsada por el Área de Comercio e Industria del Ayuntamiento en colaboración con la Junta con el objetivo de apoyar, promocionar y fortalecer el comercio minorista de proximidad.

La actuación forma parte del proyecto 'SegoImpulsa Comercio 2026', subvencionado por la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Administración autonómica para la reactivación del comercio minorista de proximidad.

La feria, en concreto, cuenta con una financiación total de 42.800 euros, de los cuales la Junta de Castilla y León aporta 32.100 euros, equivalentes al 75 por ciento del presupuesto, mientras que el Ayuntamiento de Segovia financia el 25 por ciento restante mediante una aportación municipal de 10.700 euros.

Durante el acto inaugural, el alcalde de Segovia, José Mazarías, ha destacado que el comercio local constituye uno de los principales motores económicos y sociales de la ciudad y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con un sector que genera empleo, dinamiza la economía y contribuye a mantener una ciudad "viva, cercana y atractiva para vecinos y visitantes".

Por su parte, la directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, Elena León, ha reafirmado el apoyo de la Administración autonómica al comercio de proximidad.

Tanto Morán como Mazarías han destacado la importancia de respaldar, a través de las compras cotidianas, al comercio de proximidad y han puesto de relieve el valor de iniciativas como esta feria para reforzar el vínculo entre la ciudadanía y el comercio local.

La directora general también ha valorado el proyecto Segoimpulsa Comercio, que no solo contempla la celebración de la feria, sino también la distribución de bolsas reutilizables, tanto durante el evento como en otras iniciativas comerciales, y el desarrollo de campañas de promoción.

Todas estas actuaciones contribuyen a apoyar y dinamizar el comercio local, uno de los principales motores económicos de Segovia, tal y como ha subrayado el alcalde, José Mazarías.