La Plaza Mayor de León renovará "en breve" fachadas y balcones y el Mirador en 2026 con una inversión de 1,9 millones

El alcalde de León, José Antonio Diez (séptimo por la derecha), en la Plaza Mayor de León tras la ejecución de las obras de mejora en el pavimento. - EUROPA PRESS

Concluida la reforma del pavimento, que ha supuesto una inversión de 1,9 millones de euros

LEÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de las obras de mejora en la Plaza Mayor de León supondrá una inversión de 1.870.000 euros en balconadas y fachadas, con actuaciones que comenzarán "en breve" y en el edificio Mirador del Concejo del conjunto histórico, cuyo inicio se prevé a principios de 2026.

Así lo ha expresado este martes el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha visitado la Plaza Mayor tras concluir la actuación en el pavimento llevada a cabo a lo largo del presente año y en la que se han invertido 1,9 millones de euros.

La renovación del pavimento ha sido acometida por la UTE Rehabilitación Plaza Mayor, formada por Geoxa General de Construcciones, Construcciones Presa Ibáñez y Obras y Contratas Oly SL. El objeto de estas obras era resolver las deficiencias que presentaba el pavimento de este conjunto escultórico del casco antiguo mejorando el uso de este espacio y conservar el Conjunto Histórico de la Ciudad Antigua de León al que pertenece.

El nuevo pavimento está realizado con piedra granítica que sustituye a la anterior caliza, con losetas de 10 centímetros de espesor que garantizan su resistencia a los tráficos que tiene que soportar, especialmente por la actividad del mercado tradicional.

Diez ha destacado la "buena imagen" que presenta de nuevo la Plaza Mayor, un lugar "emblemático" de la ciudad y que el Consistorio está comprometido a recuperar desde los puntos de vista estético y accesible, además de abordar el "gran deterioro" que presentaba la actuación anterior, realizada hace 20 años.

VUELVE EL MERCADO TRADICIONAL.

Además, el regidor ha pedido disculpas a todos los vecinos del entorno, así como a los hosteleros y comerciantes por las molestias causadas durante la ejecución de las obras de la Plaza Mayor, que mañana recupera su actividad al 100 por ciento con la celebración del mercado tradicional de frutas y verduras después de un año reubicado en el aparcamiento de San Pedro como consecuencia de la actuación.

El alcalde de León ha explicado que a partir de ahora se abordarán otras dos actuaciones: una de ellas en balconadas y fachadas con un presupuesto de 600.000 euros y otra en el edificio Mirador del Concejo, conocido como 'Consistorio Viejo', en la que se invertirán 1.270.000 euros.

En cuanto a la remodelación integral del edificio del mirador, ya se ha redactado el proyecto básico de ejecución, que se encuentra en la Comisión de Patrimonio y, una vez que de el visto bueno comenzará la ejecución de las obras, previsiblemente a principios de 2026, con un plazo de entre 12 y 14 meses.

En cuanto a las actuaciones para la mejora de las fachadas y balconadas, su licitación se hará de manera "inmediata" y la actuación se iniciará en un breve espacio de tiempo.