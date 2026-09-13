La Plaza Mayor de Salamanca acogerá este lunes el concierto de Sanguijuelas del Guadiana

Archivo - Los miembros del grupo musical Sanguijuelas del Guadiana posan para Europa Press, en Estudios de Gran Vía, a 16 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SALAMANCA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa festivo de este lunes en las Fiestas de Salamanca contará con la actuación de Sanguijuelas del Guadiana en la plaza Mayor de la ciudad como cierre a una jornada que arrancará a las 17.00 horas con la actividad 'Recicla Juegos' en las pistas deportivas del parque Villar y Macías.

Dentro del XX Festival de Artes de Calle, el Recicla Juegos se traslada a las pistas deportivas del parque Villar y Macías, de 17.00 a 20.30 horas y en el Patio Chico está programado Refugi de la compañía Manolo Alcántara, un espectáculo basado en equilibrios, el físico, que te permite no caer del cable y el emocional, que te permite compatibilizar miedos e ilusiones, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras la propuesta inicial, a las 18.30 los cabezudos, acompañados de la charanga La Matraka, partirán del polideportivo municipal de la Alamedilla y realizarán un recorrido por parque de la Alamedilla, Plaza España, calle Toro, Vázquez Coronado, calle Zamora, plaza de los Bandos, Espoz y Mina, Prior, Compañía, Rúa Antigua, calle Francisco de Vitoria, Rúa Mayor, calle Compañía, plaza San Benito, calle Prado, Prior, Espoz y Mina, plaza de los Bandos, calle Zamora, Vázquez Coronado, calle Toro, plaza España y parque de la Alamedilla.

Posterioemente, en la Plaza Mayor, a las 22.00 horas dará comienzo el concierto de Sanguijuelas del Guadiana, una banda nacida en la Siberia extremeña que ha transformado la nostalgia rural en uno de los fenómenos más sólidos de la escena española actual.

Su sonido entrelaza la tradición, con imágenes de madera, romerías y paisajes del Guadiana, con códigos contemporáneos como la electrónica y el autotune.