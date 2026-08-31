La plaza de San Juan de Valladolid luce la arquería de La Merced y una mejora del pavimento y la accesibilidad

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, en la plaza de San Juan, con la arquería de La Merced a sus espaldas. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado este lunes la recuperación patrimonial de la Arquería de La Merced que se ha instalado en la plaza de San Juan, en una actuación que se ha acompañado de una remodelación del pavimento y de la accesibilidad y movilidad en este céntrico espacio de la ciudad.

Este elemento patrimonial se ha reubicado en la plaza de San Juan, muy cerca del emplazamiento que tuvo en su día el Convento de La Merced Calzada, del que procede. Todo ello en una intervención realizada "piedra a piedra" y que permite "devolver al barrio una pieza de su patrimonio histórico y recuperar una de las señas de identidad vinculadas a su pasado".

La intervención no se ha limitado a la recuperación de la arquería, sino que se ha completado con una actuación de mejora y renovación de la Plaza de San Juan, con el objetivo de convertir este espacio en un lugar "más accesible, funcional y amable para los vecinos".

El antiguo pavimento, deteriorado por el paso del tiempo, ha sido sustituido por un nuevo diseño que busca evocar las formas de un claustro conventual. También se ha renovado el mobiliario urbano, mejorando las condiciones de accesibilidad y uso del espacio público.

La recuperación de la plaza se suma a la actuación de movilidad realizada previamente en este entorno, con la peatonalización de un tramo de 30 metros de la calle Reyes, entre las calles Maldonado y Don Sancho. Esta intervención ha permitido ampliar el espacio destinado a los peatones y mejorar especialmente la seguridad y accesibilidad de una zona con elevado tránsito peatonal y próxima al Colegio San José.

Como ha señalado el alcalde de la ciudad, con esta actuación se recupera "una parte de nuestra historia y una pieza de nuestro patrimonio que durante décadas estuvo lejos de su lugar de origen y que vuelve a estar aquí, en este barrio".

La arquería, diseñada por el arquitecto Pedro de Mazuecos el Mozo, autor también de la fachada del palacio Fabio Nelli, constituye una obra representativa de la Escuela Clasicista Vallisoletana y fue ejecutada a comienzos del siglo XVII, en un momento de especial esplendor de Valladolid como sede de la corte hispánica.

La estructura perteneció al convento de la Merced Calzada, situado en el entorno que actualmente ocupan la Plaza de San Juan y las calles de la Merced, Maldonado y Don Sancho. El convento sufrió diversas transformaciones a lo largo de los siglos, entre ellas su desmantelamiento parcial durante la ocupación francesa en 1809 y los efectos de la Desamortización de 1836, hasta que sus restos desaparecieron progresivamente del paisaje urbano.

La arquería fue localizada en 2006 por técnicos del Ayuntamiento de Valladolid en la finca denominada Los Quemadillos. Desde entonces, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, y con el apoyo de los vecinos, ha trabajado para hacer posible su recuperación y traslado a un espacio lo más próximo posible a su emplazamiento original.

El pasado mes de mayo se concretó en Junta de Gobierno la transmisión de estos restos por parte de la mercantil Agricultura y Genética SL con un importe para las arcas municipales de 39.530 euros.

RESTAURACIÓN

La intervención ha permitido recuperar nueve arcos de columnas de orden jónico, uno de ellos con un blasón de la Orden Mercedaria, declarado Bien de Interés Cultural. Los trabajos han requerido el desmontaje de la estructura piedra a piedra, con la numeración de los sillares para garantizar posteriormente su reconstrucción respetando su disposición y orientación histórica.

En total, se han desmontado aproximadamente 600 piezas de piedra, trasladadas en cerca de un centenar de palés. Las piedras han sido sometidas a un proceso especializado de limpieza y tratamiento para eliminar líquenes, algas, suciedad y otros deterioros. Posteriormente, los sillares y arcos han sido recolocados recuperando su configuración y orientación histórica.

El proyecto de limpieza, desmontaje y traslado fue redactado por el estudio Cuadrante. Arquitectura y Oficina Técnica y las obras han sido ejecutadas por Edificaciones Cabero.

EN TOTAL, 365.000 EUROS.

La actuación ha supuesto una inversión global superior a 365.000 euros, de los que 295.000 euros corresponden a la Concejalía de Urbanismo y Vivienda y 70.000 euros a la Concejalía de Medio Ambiente. "Devolver la arquería a este entorno significa devolver el patrimonio al barrio y a sus vecinos, una de las señas de identidad que se había perdido", ha destacado Carnero.