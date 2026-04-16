La plaza de San Lorenzo de Segovia será el escenario el sábado del II torneo de ajedrez 'Pequeños Gigantes'

Presentación del torneo de ajedrez Pequeños Gigantes que se desarrollará en Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Segovia acoge este sábado 18 de abril la segunda edición del torneo de ajedrez 'Pequeños Gigantes', un evento deportivo dirigido a escolares de Educación Primaria que se celebrará este año en la plaza de San Lorenzo y en el que se dan la mano deporte, educación y economía circular.

Tras el éxito de la pasada edición, el torneo incrementa este año su participación hasta alcanzar los 200 jugadores, niños y niñas de entre 6 y 12 años. En total, competirán 32 equipos mixtos procedentes de 19 colegios públicos y concertados de Segovia, así como de localidades cercanas como La Lastrilla, Otero de Herreros, San Rafael o Cuéllar.

El objetivo de esta iniciativa, en la que colaboran diferentes concejalías, es mejorar, a través del ajedrez, el desarrollo educativo, cognitivo y personal de los participantes, al tiempo que promueve valores como el respeto, la concentración y el trabajo en equipo.

"El ajedrez es mucho más que un juego de estrategia, es una escuela de pensamiento, de paciencia y de respeto", ha señalado el concejal de Juventud, Educación y Agenda Urbana, Sergio Calleja.

El torneo se desarrollará mediante un sistema de liguilla en uno o varios grupos hasta llegar a la final, siguiendo las normas de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Las partidas se disputarán sobre tableros de ajedrez gigantes fabricados con caucho reciclado procedente de neumáticos fuera de uso, en una clara apuesta por la sostenibilidad. En este sentido, la delegada territorial de SIGNUS, Silvia Cabanillas, ha agradecido la puesta en marcha de este tipo de iniciativas que "enseñan a pensar antes de actuar y eso es básico en la economía circular".

ACTIVIDADES

El evento contará con pantalla gigante para el seguimiento de las partidas, animación musical, gradas para el público, actividades complementarias como partidas rápidas y los comentarios de jugadores y expertos en ajedrez como el capitán de la selección española de ajedrez, David Martínez 'El Divis'.

Todo ello convierte este torneo es un evento que va mucho más allá de lo meramente deportivo, porque hace del ajedrez un deporte colaborativo e inclusivo, tal y como ha subrayado el director y el organizador del mismo, Nicolás González.

En 'Pequeños gigantes' el ajedrez deja de ser solo una competición individual para convertirse en una experiencia compartida. Los niños dialogan cada jugada, antes de mover piezas piensan juntos, toman decisiones en equipo y aprenden que, muchas veces, las mejores jugadas nacen cuando escuchamos a los demás, según ha destacado Sergio Calleja.

El torneo incluye jornada de mañana, desde las 10.00 hasta las 13.30 horas, y de tarde, desde las 16.00 hasta las 19.30 horas. La final tendrá lugar alrededor de las 18.30 horas.