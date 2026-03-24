La Plaza de Toros de Valladolid acogerá en junio un freestyle de motocross organizado por Tauroemoción

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, (i) y el director de Operaciones de Tauroemoción, Ignacio de la Viuda (d). - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de Valladolid acogerá el 20 de junio un espectáculo de freestyle de motocross organizado por la empresa Tauroemoción con el apoyo de Caja Rural de Zamora, con la que ha renovado este martes su acuerdo de colaboración anual.

El evento, cuyas entradas tendrán un precio de 25 euros y saldrán a la venta este martes en la web de la empresa que gestiona la Plaza de Valladolid (www.tauroemoción.com), tendrá como protagonistas a campeones y grandes promesas del deporte en un espectáculo con un aforo de 8.000 personas. La entrada general tendrá un precio de 25 euros para los adultos y 15 para los niños y habrá un 10 por ciento de descuento para los clientes de Caja Rural de Zamora.

Así lo han explicado el director de Operaciones de Tauroemoción, Ignacio de la Viuda, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, quienes en el mismo acto han rubricado el acuerdo que renueva su colaboración.

De la Viuda ha señalado que se trata de un espectáculo "pionero y singular, diferente", ya que en este caso se montan dos rampas, cuando habitualmente en los freestyles se utiliza una, y se contará con pirotecnia y fuego que acompañarán a los pilotos, motivo por el que también se hace en horario nocturno (a partir de las 21.30 con unas dos horas de duración).

Los pilotos que harán sus arriesgadas maniobras, trucos y giros espectaculares serán el cinco veces campeón del mundo y seis de España de FMX Maikel Melero, la leyenda del FMX Internacional y campeón del mundo X-Fighters Edgar Torronteras, el freestyle pro rider Mario Lucas, el camión de la Copa de España Javi Jabato y la joven promesa del FMX Unai Aguiló. "Yo creo que el espectáculo está garantizado", ha apuntado Narciso Prieto.

A este respecto, Ignacio de la Viuda ha explicado que se trata de un espectáculo importante y destacado que tiene un elevado coste y por eso se cuenta con el impulso económico de Caja Rural de Zamora para poder llevarlo a cabo con los precios que se han establecido para las entradas.

El responsable de Tauroemoción considera que el evento tendrá una "gran expectación" en el ámbito regional e incluso en comunidades cercanas y hará que mucha gente se desplace hasta Valladolid para asistir, dado que va a ser pionero en la ciudad, que ya ha acogido otros freestyles "diferentes, pero no de este calibre ni de esta magnitud".

Ignacio de la Viuda ha incidido en que el coso taurino de la ciudad acogerá muchos más espectáculos de diferente índole como la feria medieval 'Cuatro Reinos', organizada por Fever, que se desarrollará el sábado en tres funciones y dirigido a un público familiar, dos fiestas con temática de la Feria de Abril los días 11 y 12 o el espectáculo musical 'Molan los 2000' el 2 de mayo, que repite después del "éxito de público" del año pasado.

"Esperamos en próximas fechas seguir trayendo a la ciudad espectáculos de todas las características", ha añadido De la Viuda, quien ha apuntado que la Plaza de Valladolid tiene capacidad para albergar muchos eventos y puede albergar diferentes alternativas en la ciudad.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Precisamente antes de presentar el espectáculo ambas entidades han rubricado la renovación de su acuerdo de colaboración, que mantienen desde hace cuatro años y que desde el principio contó con un "entendimiento absoluto" entre las dos partes, ha incidido Narciso Prieto.

El director de Comunicación de Caja Rural de Zamora ha agradecido la relación que se inició cuando Tauroemoción llegó a la ciudad con "muchas ganas" de crecer la Feria Taurina y organizar otras actividades para "colocar a Valladolid en el lugar donde le corresponde", mientras que la entidad, por su carácter local, estaba "encantada" desde el inicio de acompañarles en ese "viaje".

Así, ha explicado que "con esa misma facilidad" se renueva la colaboración, que se extiende a iniciativas como el Ateneo Cultural en el que se acompaña a Tauroemoción Fundación Caja Rural y ahora también en actividades como el freestyle de motocross.

Prieto ha reafirmado el compromiso de la entidad con Valladolid en el "día a día" y ha garantizado que seguirán con el "mismo camino" y "ahínco" dando servicio a los vallisoletanos y con su apoyo al desarrollo social en la vida de la gente.

Por su parte, Ignacio de la Viuda ha asegurado que están "muy contentos" de mantener la colaboración por cuarto año consecutivo con la Plaza de Toros de Valladolid, algo que ha agradecido.

"Desde un primer momento que llegamos a Valladolid fueron nuestros primeros valedores, confiaron en nuestro proyecto, decidieron dar un paso adelante y creo que a partir de ahí hemos ido consiguiendo alcanzar grandes metas, grandes logros", ha afirmado De la Viuda, quien ha asegurado que se ha posicionando a la Plaza de Toros como un referente taurino a nivel nacional pero también para otro tipo de actividades, tanto culturales como deportivas.