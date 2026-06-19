El Pleno del Ayuntamiento de Segovia aprueba la Ordenanza para las Visitas Guiadas y la renovación de la ORA

El alcalde, con los tenientes de alcalde, preside el Pleno de junio - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal ordinario de junio del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado este viernes la normativa turística para regular las Visitas Guiadas en la ciudad y una moción de Ciudadanos para renovar de forma integral la Ordenanza de Regulación de Aparcamiento (ORA).

La primera aprobación ha contado con los votos favorables del Partido Popular y Ciudadanos, y se orienta a mejorar la convivencia en el espacio público, proteger la vida cotidiana de los vecinos y elevar la calidad de la experiencia turística.

Esta nueva ordenanza establece medidas de control para el sector, tales como el uso obligatorio de sistemas de audio individuales para las visitas guiadas, la limitación del tamaño de los grupos a un máximo de 30 personas--incluye al propio guía--y la prohibición de realizar paradas en determinados puntos de la vía pública donde se puedan producir interferencias en el tránsito peatonal o rodado.

La formación de Ciudadanos ha respaldado finalmente la propuesta tras comprobar que se han incorporado aportaciones a la tramitación y, especialmente, la demanda del sector turístico de retrasar su entrada en vigor hasta el próximo mes de noviembre para facilitar la adaptación de los profesionales.

Por el contrario, el grupo municipal del PSOE ha votado en contra de esta ordenanza reguladora de visitas guiadas al considerar que la normativa se ha elaborado sin participación previa y de espaldas al sector y a los órganos de participación municipal. La portavoz socialista, Clara Martín, ha criticado que el Gobierno municipal se ha negado de manera reiterada a convocar el Consejo Sectorial de Turismo.

Además, el Partido Popular y Vox han unido sus votos para rechazar otra moción planteada por el PSOE que buscaba impulsar un Pacto de Ciudad sobre el Turismo. Esta iniciativa rechazada pretendía sentar en una misma mesa de trabajo a vecinos, profesionales, entidades patrimoniales, sector turístico y grupos políticos, para definir una estrategia conjunta frente a la realidad turística actual.

TRES DÉCADAS DE VIGENCIA DE LA NORMATIVA

En el ámbito de la movilidad, el Pleno de la corporación ha aprobado la propuesta de Ciudadanos para iniciar una reforma profunda de la ORA, una iniciativa que ha salido adelante con la abstención de todos los grupos políticos. La formación proponente ha fundamentado la necesidad de la renovación debido a que el contrato actual acumula más de 30 años de vigencia y diez prórrogas consecutivas.

Ciudadanos ha defendido un modelo moderno basado en la rotación de vehículos y la movilidad que garantice el equilibrio entre residentes, trabajadores, comerciantes y visitantes, abriendo la posibilidad de estudiar la ampliación del horario regulado a los domingos en las zonas con mayor tensión de tráfico. Dicho planteamiento se opone al modelo de Vox, que ha apostado por eliminar la ORA los sábados por la mañana.

Asimismo, la sesión plenaria ha ratificado la adhesión del Ayuntamiento de Segovia a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Esta propuesta ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos de la corporación local, con la única excepción de Vox, cuyos dos concejales han emitido su voto en contra.

Desde las filas socialistas han lamentado la postura de esta formación al considerar que sus argumentos minimizan la discriminación existente, mientras que la declaración institucional busca avanzar en la igualdad real y fortalecer la convivencia democrática.

Por último, en el apartado económico y de gestión ordinaria, el Pleno municipal ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito destinado a atender obligaciones procedentes de ejercicios cerrados por un importe global de 257.732,39 euros.

Igualmente, se ha aprobado la modificación de la representación de la corporación dentro del Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y el Tratamiento de Residuos Sólidos de Segovia , así como una moción presentada por Izquierda Unida relativa a las camas de estancias medias en el Plan de Ampliación del Hospital General. Ciudadanos ha concluido el balance de la jornada lamentando la escasez de asuntos de gestión y dictámenes elevados por el equipo de gobierno al Pleno.