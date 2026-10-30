El Pleno del Ayuntamiento de Segovia aprueba la ordenanza de la ZBE, en una sesión sin debates por el accidente de URDA

Inicio del Pleno, con el minuto de silencio por las víctimas del siniestro ferroviario de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado definitivamente la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en una sesión en la que no se han debatido las mociones presentadas, en respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo.

El Pleno ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y en señal de condolencia y solidaridad con sus familiares y, tal y como se había acordado previamente, los dictámenes y las mociones se han sometido directamente a votación, sin debates. En la misma línea, las preguntas planteadas por los grupos municipales serán respondidas por escrito.

El asunto trascendente de esta sesión, la aprobación de las ZBE, ha llegado a la mesa tras resolver las alegaciones y sugerencias presentadas durante el periodo de información pública. El dictamen ha recibido el apoyo del Grupo Popular, el voto en contra de VOX y las abstenciones de PSOE, IU y Podemos.

La propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el entorno del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), donde el Ayuntamiento prevé crear un nuevo espacio dotacional, no ha conseguido la mayoría absoluta necesaria para su aprobación. La iniciativa ha contado con el voto favorable del Grupo Popular, el voto en contra de VOX y Podemos y la abstención de PSOE e IU.

También ha salido adelante la declaración de especial interés o utilidad municipal de las obras para construir una Central de Generación de Energía Térmica con Biomasa, destinada a abastecer una red de calor sostenible en el Complejo Asistencial de Segovia. La propuesta ha obtenido el voto favorable del PP y la abstención del resto de grupos.

Con idéntico resultado, con el apoyo popular y la abstención de PSOE, VOX, IU y Podemos, se han aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 17.917,79 euros, y tres modificaciones presupuestarias mediante transferencias de crédito, por valor de 1.108.005 euros, 40.000 euros y 208.550 euros. Estos fondos financiarán actuaciones como el vial de la rotonda del Pastor, la pista polideportiva de San Lorenzo, el cerramiento del CIDE y el equipamiento del Teatro Cervantes.

En el capítulo de mociones, el Pleno ha aprobado la presentada por Segovia en Marcha (Podemos-Alianza Verde) para impulsar la rehabilitación y la accesibilidad del parque de viviendas de la ciudad. La iniciativa ha obtenido un respaldo mayoritario, con el voto en contra de Vox, y plantea tres líneas de actuación: completar y ampliar los programas de rehabilitación en los barrios, reforzar la Oficina Municipal de Rehabilitación con más personal y recursos propios y estudiar una línea de ayudas municipales para instalar ascensores y otros sistemas que eliminen barreras arquitectónicas en edificios residenciales.

El portavoz de la formación, Guillermo San Juan, ha defendido que este acuerdo permite avanzar en una política de vivienda que atienda también las necesidades del parque residencial existente. La coalición ha insistido en que, junto a la construcción de vivienda pública, el control de precios y otras medidas para facilitar el acceso a un alquiler asequible, es imprescindible actuar sobre los edificios con problemas de conservación, aislamiento o accesibilidad.

La moción reclama además una planificación a medio y largo plazo para extender estas actuaciones al conjunto de la ciudad. San Juan ha pedido mantener y ampliar los compromisos de rehabilitación en San Millán y El Salvador, retomar el de San José, cumplir el compromiso con San Lorenzo y diseñar un plan que llegue a más barrios. Según ha explicado, la Oficina Municipal de Rehabilitación debería facilitar la tramitación de ayudas, acompañar a las comunidades de propietarios y particulares, coordinar las actuaciones entre concejalías e impulsar nuevos proyectos.

En materia de accesibilidad, el acuerdo contempla estudiar ayudas municipales compatibles y complementarias con las de otras administraciones. La formación ha subrayado que la rehabilitación contribuye a reducir el gasto energético y a generar empleo para pequeñas empresas y profesionales locales, y ha defendido que las ayudas se destinen exclusivamente a viviendas habituales, para evitar dinámicas especulativas o su transformación en alojamientos turísticos o de temporada.

El Pleno también ha aprobado una moción para fomentar la rehabilitación residencial en el barrio de San José-El Palo Mirasierra, en el marco del Plan Estatal de Vivienda. Por el contrario, no han prosperado las iniciativas sobre las paradas de autobús suprimidas y sobre la garantía del acceso a una vivienda digna y asequible.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la corporación ha aprobado una declaración institucional de solidaridad, apoyo y reconocimiento a las mujeres que padecen la enfermedad, a quienes la han superado y a sus familias, y de recuerdo a las que han fallecido. En ella, el Ayuntamiento ha reafirmado su compromiso con una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.

La sesión ha concluido con la formalización de la renuncia de Noemí Otero a su cargo de concejala, que ocupaba como representante de Ciudadanos.