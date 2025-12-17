El Pleno del Consejo de Cámaras de CyL aprueba 387.000 euros de presupuesto para 2026

Miembros del Pleno del Consejo de Cámaras de CyL. - CONSEJO DE CÁMARAS DE CYL

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León ha aprobado un presupuesto de 387.000 euros para 2026 "basado en el criterio de funcionalidad y prudencia que caracteriza a la institución".

Así lo ha señalado el presidente de la institución, Antonio Miguel Méndez Pozo, en la última sesión plenaria de este año, un encuentro que también ha servido para realizar un balance de los programas y acciones llevadas a la cabo por la red cameral.

En concreto, se han superado los 47.000 usuarios en acciones de emprendimiento y consolidación empresarial, sostenibilidad, internacionalización, digitalización, formación Dual, igualdad en el ámbito empresarial y ferias de empleo y encuentros empresariales.

El Consejo de cámaras considera los datos de este balance "efectivos y positivos", adaptados a las necesidades y peticiones de los usuarios con especial seguimiento en el ámbito rural, según ha subrayado en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, en la sesión plenaria se ha recordado que el pasado 4 de diciembre se publicó en el BOE la Orden de apertura del proceso electoral para todas las Cámaras de España que comprende desde el 1 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2027.

Como cada proceso electoral, se regirá por las directrices que marque la Dirección General de Comercio y Consumo como órgano de Tutela de las Cámaras y el proceso de abrirá el próximo 23 de diciembre con la exposición de los censos electorales.

Además, en este Pleno se ha abordado la coordinación del Consejo con la Administración Tutelante para el desarrollo normativo de la Ley 8/2018 que regula las Cámaras y el Consejo con un plan de trabajo adaptado a la realidad y a las capacidades y eficiencia de la red, ya que entre otras funciones atribuidas se encuentra que estas instituciones tienen como papel principal colaborar con la Administración autonómica en los supuestos en que sea requerido por la misma.