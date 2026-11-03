Díaz Pico critica la "instrumentalización política" de Seminci, con Redondo y su "fastuoso vestido" como muestra

VALLADOLID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, ha asegurado este martes que el consejero de Cultura y Turismo de la Junta y procurador electo por Vox, Alberto Díaz Pico, hizo unas declaraciones sobre la supuesta falta de neutralidad ideológica de Seminci "como las de un cuñao cualquiera en la barra de bar", mientras que el miembro del Ejecutivo autonómico ha respondido con críticas a la "instrumentalización política del festival" que ha personalizado en la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo.

En la sesión plenaria que ha comenzado este martes, la procuradora vallisoletana del PSOE ha preguntado al consejero por los criterios que justifican que "haya cuestionado públicamente la neutralidad ideológica de la Seminci", a lo que Díaz Pico ha respondido con una explicación de que la dirección del festival "corresponde a sus directores técnicos" y no a la Consejería de Cultura.

En el turno de réplica de Gómez Urbán ha entrado en detalle de sus críticas al consejero, a quien ha reprochado que hiciera unas declaraciones "como las de un cuñao cualquiera haciendo comentarios de barra de bar, no como lo que se espera de un consejero de Cultura", al tiempo que le ha acusado de comportarse con "sectarismo".

Para la procuradora, la Seminci "no es el problema" sino que el problema es que Díaz Pico "es consejero de Cultura" y que "ha demostrado una profunda ignorancia, además de preocupante, por lo que significa la cultura".

Además, la portavoz adjunta ha afirmado que el consejero de Vox "se ha pensado que en vez de estar en el año 2026 al frente de la Consejería de Cultura, estaba en el año 1942 al frente de la censura cinematográfica de la dictadura franquista".

El consejero se ha sentido interpelado sobre su comentario acerca de la "falta de neutralidad ideológica del festival" y ha enmarcado sus declaraciones en la "libertad de expresión" que, a su juicio, el PSOE "dice defender, pero que cercena a buena parte de la sociedad".

En ese punto ha considerado también "muestra de la instrumentalización política" del festival "la imagen de la ministra Ana Redondo en la alfombra roja, con su fastuoso vestido y las banderas de Palestina".

Según Díaz Pico, la ministra y candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid "dijo en sus redes: 'adiós, Seminci, adiós'", pero ha añadido que "allí estaba ella, en la fiesta para ricos pagada por pobres", algo que ha definido como "su estilo".

Además de recordar que en los años 80 la Seminci premió al cineasta ruso exiliado Andréi Tarkovsky, a quien ha definido como "disidente del régimen soviético, anticomunista y antimarxista", de quien ha afirmado que "se rebelaba contra el uso político del cine". "Nunca se ha vuelto a premiar a un cineasta como él en Seminci", ha apostillado el consejero.

También ha defendido que el respaldo económico de la Junta a Seminci continúa y en la edición de 2026 ha recibido 250.000 euros, cantidad que esta también prevista para 2027, al tiempo que ha señalado que el Ministerio de Cultura apoya en menor medida y "obliga a la concurrencia competitiva".

OBRA SOBRE FEDERICO GARCÍA LORCA

Por otra parte, la procuradora socialista ha recordado que hace unas semanas también se conoció que el Centro Cultural Miguel Delibes, dependiente de la Junta, no iba a acoger la representación de la obra 'Federico' que reivindica la figura del autor granadino, lo que ha definido como "censura".

Pero ha añadido que "lo que consiguieron es que durante dos fines de semana finalmente esa obra de teatro se pusiera en funcionamiento, no en el centro cultural en el que estaba previsto", sino en otro espacio de la ciudad "con lleno absoluto". "Al final, Federico les volvió a ganar", ha concluido Gómez Urbán.