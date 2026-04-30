El Pleno de la Diputación de Salamanca aprueba solicitar su incorporación a la red de Villas Termales

Pleno de la Diputación de Salamanca. - DIP SALAMANCA

SALAMANCA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha aprobado en el Pleno Provincial ordinario del mes de abril, que se ha celebrado este jueves, la solicitud para la incorporación de la institución a la Red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Esta propuesta presentada por el Grupo Socialista ha sido acogida por unanimidad, a la que el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, ha calificado de "beneficiosa" para la provincia por suponer un incentivo para el turismo rural.

En el caso de la provincia de Salamanca, balnearios como los de Retortillo y Ledesma, son "auténticos motores económicos y sociales" para los municipios.

Durante el debate de la propuesta se ha puesto sobre la mesa la discriminación que sufre la provincia en materia de comunicaciones.

En este sentido, la Diputación ha dado luz verde al acuerdo de adhesión a las reivindicaciones planteadas por la Plataforma en Defensa de las Comunicaciones de Salamanca y dar traslado de dicha adhesión a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como trasladar este acuerdo a los municipios de la provincia para su apoyo si así lo consideran.

Además, se ha aprobado definitivamente por unanimidad el Reglamento de Régimen Interior de la Escuela de Tauromaquia, adaptándolo a las nuevas necesidades y reforzando su compromiso con la formación, la convivencia y la seguridad del alumnado.

Asimismo, el nuevo Reglamento incorpora un régimen sancionador más detallado, medidas frente al acoso y criterios objetivos para la participación en actividades y selección de alumnos destacados.