El pleno de Diputación de Soria aprueba las bases de la convocatoria de Planes Provinciales 2026-27

Plen del mes de septiembre en la Diputación de Soria - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de la Diputación provincial de Soria correspondiente al mes de septiembre, celebrado este viernes, ha aprobado las bases de la convocatoria de los Planes Provinciales 2026-2027.

La convocatoria se ha aprobado con los votos favorables de los diputados del Partido Popular y del único diputado de Vox, y el voto en contra de los diputados del Partido Socialista, según han informado desde la Institución Provincial.

Las bases mantienen las modificaciones que ya fueron aprobadas y aplicadas en la convocatoria anterior, entre ellas destaca que los municipios y entidades locales menores de 100 habitantes solamente podrán solicitar actuaciones cada dos años, con importe mínimo de 15.000 euros.

Además, será de obligatoria contratación por los ayuntamientos las obras cuyo presupuesto sea inferior a 40.000 euros, IVA excluido, mientras que las obras que superen esta cuantía se llevarán a cabo por Diputación provincial, salvo que el ayuntamiento solicite la delegación en cuyo caso deberá hacerlo antes del 30 de abril de 2025.

APORTACIÓN ECONÓMICA

La aportación municipal a la financiación depende de la tipología de las obras. Así, para carreteras el 20 por ciento, ciclo hidráulico y polígonos industriales 23 por ciento y sustitución de redes con pavimentación 30 por ciento.

En el caso de cementerios, alumbrado público, pavimentaciones y rehabilitación de edificios municipales para vivienda de alquiler será del 40 por cientos mientras que casas consistoriales, centros socioculturales, instalaciones deportivas, acondicionamiento de caminos rurales y otras obras y equipamiento, el 50 por ciento.

En las actuaciones de pavimentación y edificios de conjuntos históricos dentro de un entorno catalogado BIC, se reducirá la aportación municipal un diez por ciento.

En todas las obras de sustitución de redes de abastecimiento o ampliación de las mismas será obligatorio instalar hidrantes homologados para la carga de vehículos de protección contra incendios, y se exige la instalación de al menos un hidrante cada 500 metros.

En los criterios de distribución de las inversiones se aplica para cada ayuntamiento una subvención fija de 8.000 euros, así como 3.000 euros por núcleo de población, barrios o entidades locales, excluida en su caso la entidad local menor que soliciten subvención independiente en la presente convocatoria.

Además, se aporta 35 euros por habitante del municipio. Para las entidades locales menores con una población superior a 250 habitantes se aporta una cantidad fija de 8.000 euros y 35 euros por habitante.