Pleno.- Eliminación de peajes y soberanía de Ceuta centrarán la sesión que designará a los senadores autonómicos

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eliminación y bonificación de peajes, la soberanía de Ceuta y las reivindicaciones de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) a la Junta de Castilla y León centrarán el primer pleno ordinario de la Legislatura que echó a andar el pasado 14 de abril y que empezará el jueves 10 con la designación de los tres senadores por designación autonómica, Javier Maroto y Javier Iglesias, por el PP, y Clara Martín, por el PSOE, y de los miembros de la Comisión Mixta de Transferencias y del Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

La sesión continuará el jueves con las preguntas de control a los miembros del Gobierno de coalición PP y Vox en Castilla y León a cargo de los dos grupos en la oposición, PSOE y Grupo Mixto.

El pleno continuará el viernes 11 con las dos interpelaciones registradas por el Grupo Socialista, una sobre vivienda y otra sobre patrimonio cultural, y con el debate de las cuatro proposiciones no de ley (PNL) que han registrado PP, Vox, PSOE y Grupo Mixto impulsada en este caso por UPL.