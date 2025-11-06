El Pleno sobre la labor de Carnero y del director de Coordinación de Políticas Públicas será el 14 de noviembre

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha fijado para el próximo viernes 14 de noviembre el Pleno extraordinario forzado por el Grupo Municipal Socialista para abordar la labor del regidor y del director general de Coordinación de Políticas Públicas, Indalecio Escudero, a quien la oposición se refiere como "alcalde B".

La sesión comenzará a las 8.00 horas del 14 de noviembre, la "primera fecha posible" y dentro de los "plazos correspondientes", según ha explicado Carnero en declaraciones recogidas por Europa Press este jueves, 6 de noviembre, antes de la inauguración de la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se desarrolla en el Centro Cultural Miguel Delibes.

El Grupo Municipal Socialista registró el miércoles la petición de este Pleno extraordinario al que llevará una propuesta para que el alcalde "se dedique más a la Alcaldía" y en cuya exposición critican la labor del director general de Coordinación de Políticas Públicas.

Pese a no ser una moción, sí se tramitará como tal, ha indicado el regidor, para precisar que el grupo proponente, el PSOE, tendrá nueve minutos, mientras el resto de grupos intervinientes contarán siete minutos.

Carnero ha subrayado que afronta este Pleno con "total y absoluta normalidad", si bien ha criticado que el Grupo Socialista cuestione un "objeto inexistente", en referencia a esa denominación de "alcalde B" que utiliza la oposición.

Ante ello, el regidor ha señalado que debatirán la propuesta y demostrarán "una vez más" que el equipo de Gobierno "trabaja por y para los vallisoletanos" porque lo que le mueve es "la ciudad y los vecinos".

En este sentido, ha defendido que los "datos son los que hablan", al tiempo que ha reconocido que hay "frentes" de "imposible cumplimiento" porque lo "impiden terceros". Pero que lo intentemos va a ser una obligación", ha concluido.