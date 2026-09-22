Martínez exige a Mañueco hechos y Bocyl para el campo y éste ve al socialista con Planas de fiesta con Marruecos

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE en Castilla y León y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha exigido este martes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "más presupuesto y muchas menos palabras" para el sector del campo de Castilla y León y que plasme sus promesas en hechos a través del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, Fernández Mañueco ha asegurado que la Junta de Castilla y León está "siempre" con la gente del campo y se ha preguntado en tono retórico con quién está el líder socialista al que ha reprochado estar con el ministro de Agricultura, Luis Planas, al que ha acusado de haber dejado tirado a los agricultores y los ganaderos con la sequía o con la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).

"Usted está con el ministro Planas, que estaba de fiesta en la Embajada de Marruecos cuando Ceuta estaba siendo invadida", ha zanjado Fernández Mañueco en su primera respuesta a la pregunta de control que ha realizado Carlos Martínez que ha vuelto a acusar al presidente de la Junta de no tener prisa y de estar "absolutamente paralizado" ante "el grito" que están lanzando las organizaciones profesionales agrarias que han urgido una reunión con el presidente que aún no tiene fecha.

"¿Qué parte de ese grito no ha entendido? ¿No lo entiende, no quiere, qué pasa?", ha insistido Carlos Martínez que ha exigido al presidente de la Junta que se ponga a trabajar "porque con palabras no se paga el gasoil, ni se pagan los fertilizantes, ni las semillas, ni los seguros", ha apostillado.

Fernández Mañueco ha rechazado la "demagogia" del socialista ante los "retos suficientemente importantes" que tiene que afrontar España el campo que, según ha advertido, "se la juega" con la próxima PAC. El presidente de la Junta ha asegurado que exigirá al Gobierno de España una Política Agraria Común del futuro "que esté bien financiada y que esté bien ajustada". "Ni un euro menos", ha zanjado al respecto.

Por último, ha recordado que la Junta paga la rebaja del 50 por ciento del IVA de la luz, el 66 por ciento de la rebaja del impuesto de hidrocarburos lo y el cien por cien de la rebaja del impuesto de electricidad.