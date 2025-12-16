Pleno-Quiñones rechaza falta de previsión, de acción y de respuesta en los incendios y PSOE apunta a ausencias concretas

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha rechazado este martes falta de previsión, falta de acción y falta de respuesta por parte de la Junta de Castilla y León ante los incendios sufridos este verano mientras que la viceportavoz del Grupo Socialista y procuradora por León, Nuria Rubio, ha apuntado a "ausencias concretas y a consecuencias concretas".

"Hoy no hablamos sólo de política, si no también de responsabilidades legales porque existe una denuncia formal ante la Fiscalía -usted la conoce bien- del Ayuntamiento de Castrocalbón, una denuncia basada en hechos concretos y en testimonios que son escalofriantes", ha aseverado Rubio que se ha hecho eco además de testimonios de profesionales que relatan "la descoordinación que sufrieron, la falta de medios y las decisiones que agravaron la propagación del fuego".

Suárez-Quiñones se ha mostrado "absolutamente apesadumbrado" por no haber podido conseguir "un resultado mayor" en la lucha contra los incendios registrados este verano en Castilla y León y ha insistido en que no se debieron a la falta de previsión por parte la Junta ni a falta de esfuerzo, de trabajo o de coordinación.

El consejero ha desmentido además la premisa de que donde hay prevención no hay fuego y se ha reafirmado en que los incendios de sexta generación son "inabordables". "Lo digo yo, lo dicen los técnicos, lo dicen los agentes medioambientales, lo ha dicho su Gobierno, la ministra, el ministro interior y es objetivo", ha explicado Suárez-Quiñones que ha acusado al Grupo Socialista de actuar "con mala fe" y movido por un "egoísmo absoluto" al pensar sólo "en el cálculo electoral" para "dar una bofetada al Gobierno de Castilla y León" y "cazar pieza".

Nuria Rubio ha defendido una interpelación en materia de prevención y de extinción de incendios para que el consejero de Medio Ambiente "rinda cuentas y dé explicaciones" en las Cortes sobre los incendios forestales de este verano, a los que se ha referido como "la mayor catástrofe ambiental, social y territorial que se recuerda en la Comunidad en décadas".

"Sólo le pido una cosa, tenga elegancia y acabe este pleno pidiendo perdón, que es lo que creo que la mayoría de ciudadanos de Castilla y León, y especialmente de nuestra provincia --León--, esperan de alguien con altura de miras", ha concluido Nuria Rubio que ha acusado al consejero de haber optado por negar la evidencia y por eludir cualquier responsabilidad política mientras se ha atrincherado en una "autocomplacencia que resulta ofensiva para quienes lo han perdido todo".