El pleno de Segovia, a falta de presupuestos, aprueba un paquete de 51 inversiones por más de 10 millones

Momento de una de las votaciones del pleno extraordinario . - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha aprobado en un pleno extraordinario una modificación presupuestaria que moviliza 10.094.916,15 euros para financiar 51 actuaciones destinadas a la modernización de la ciudad, sus barrios incorporados y la entidad local menor de Revenga, en un momento en que la ciudad ha de gestionarse sin presupuestos municipales aprobados para el ejercicio 2026.

La operación se financia principalmente mediante un préstamo de 9.732.991 euros, complementado con 361.924,83 euros procedentes de bajas por anulación de partidas de ejercicios anteriores y de remanentes generados por ahorros en procesos de licitación.

El alcalde, José Mazarías, ha cerrado el debate plenario destacando la importancia del diálogo y la capacidad de alcanzar acuerdos. Ha señalado que "los vecinos esperan diálogo, responsabilidad y capacidad para alcanzar acuerdos" y ha subrayado que el pleno ha demostrado que "las instituciones funcionan mejor cuando existe voluntad de colaboración y el objetivo común es avanzar". El regidor ha agradecido el respaldo de los grupos que han votado a favor y ha reconocido que el compromiso del gobierno municipal es tener iniciados los expedientes antes del 31 de diciembre.

Entre las actuaciones más destacadas del paquete figura la adecuación y mejora de once centros educativos y una sala de estudios, con una inversión de 522.000 euros. Cerca de un millón de euros se destina a instalaciones deportivas, con nuevas pistas en los barrios de San Lorenzo, Hontoria y Fuentemilanos, además de renovación de iluminación, construcción de gradas y adquisición de material deportivo. El refuerzo de los servicios municipales incluye la compra de un camión autoescala para el servicio de extinción de incendios por valor de un millón de euros, así como vehículos y equipamiento para la Policía Local y material informático para impulsar la transformación digital de la administración.

Entre las inversiones de mayor cuantía económica se encuentran la liquidación de las obras del colector de Tejadilla, dotada con 816.000 euros, y la aportación municipal al desarrollo de suelo industrial mediante el Plan Territorial de Fomento, con 800.000 euros. El paquete incorpora también la renovación integral de la calle de la Plata, mejoras en el Centro Integral de Servicios Sociales Jesús Mazariegos, inversiones en el Teatro Cervantes, actuaciones en el vial Interpolígonos y la construcción de la rotonda de Coronel Rexach.

El Grupo Municipal de Ciudadanos ha contribuido a la aprobación del expediente, aunque con matices. Su portavoz, Noemí Otero, ha señalado que la formación ha actuado "desde la responsabilidad y pensando en los intereses de Segovia". No obstante, Ciudadanos se ha opuesto a tres partidas concretas: los 363.000 euros para el alumbrado del campo municipal de La Albuera -obra ejecutada en 2024 y aún pendiente de pago-, los 632.000 euros para la renaturalización de las plazas de Nueva Segovia -vinculados a la pérdida parcial de una subvención- y los 100.000 euros para un módulo cubierto de atletismo, que Otero ha calificado de "consignación meramente testimonial". La portavoz liberal ha advertido de que gran parte de las inversiones se ejecutarán previsiblemente en 2027, año de elecciones municipales.

VOX ha participado también en el pleno con una postura crítica hacia el conjunto del expediente. Su portavoz, Esther Núñez, ha definido el mandato actual como la "legislatura del bandazo" y ha responsabilizado al alcalde de la ruptura del acuerdo de gobierno que ambas formaciones suscribieron al inicio de la legislatura.

Núñez ha advertido de que muchas de las inversiones llegan "con tal retraso que es prácticamente imposible ejecutarlas" y ha rechazado específicamente el Centro de Interpretación del Acueducto, que prevé una inversión de 2,8 millones de euros frente a los 600.000 destinados a los barrios, diferencia que ha calificado de "tomadura de pelo". VOX también ha votado en contra de la remodelación de las plazas de Nueva Segovia, proyecto que Núñez ha atribuido al legado del anterior gobierno socialista.

Segovia en Marcha (Podemos-Alianza Verde) ha facilitado la aprobación de inversiones que, según ha cifrado su portavoz, Guillermo San Juan, superan los cinco millones de euros, aunque ha votado en contra de otras partidas. La coalición se ha opuesto al Centro de Interpretación del Acueducto, a la rotonda de Coronel Rexach y a lo que ha denominado inversiones vinculadas a un "modelo turístico descontrolado". San Juan ha criticado que el gobierno municipal haya tardado seis meses en aprobar estas inversiones y ha denunciado que el 30 por ciento de los centros educativos de la ciudad -entre ellos el colegio Carlos de Lecea y el colegio San José- quedan fuera del paquete.

El grupo municipal socialista, que no ha participado en las negociaciones previas al pleno según declaraciones hechas en días previos, había advertido el lunes de que el Ayuntamiento tendrá que ejecutar, antes de finalizar 2026, más de 33 millones de euros en inversiones -los diez millones aprobados más los más de 23 millones pendientes del presupuesto prorrogado- en un contexto en que la ejecución de inversiones apenas alcanzaba el 12 por ciento a finales de mayo. La portavoz socialista, Clara Martín, ha calificado este reto como "especialmente significativo" y ha anunciado el apoyo socialista únicamente a inversiones prioritarias por valor de 3.276.900 euros.

Izquierda Unida, por su parte, había formado parte del proceso de negociación previo junto a Ciudadanos y VOX, según confirmó el concejal de Obras y portavoz del gobierno municipal, José Luis Horcajo, quien ha destacado que el paquete resultante, llevado al pleno, es "fruto de una negociación" con esos tres grupos y que, pese a las diferencias ideológicas, "con todos hemos podido llegar a acuerdos". La petición compartida por IU, Ciudadanos y VOX de incrementar la partida destinada a los colegios se ha visto reflejada en el resultado final, con 522.000 euros consignados para once centros educativos.