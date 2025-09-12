Pobladura de Aliste acogerá el 20 de septiembre la II Jornada de Exaltación de las Mascaradas de Zamora

El vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte; el presidente de Mascaraza, José Javier Sánchez, y la representante de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos - EUROPA PRESS

ZAMORA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La II Jornada de Exaltación de las Mascaradas de la provincia de Zamora se celebrará en Pobladura de Aliste el próximo sábado 20 de septiembre, un día que llega con la intención, han explicado los organizadores, de "seguir fomentando la difusión" y de generar en torno a las mascarasdas "más cultura local".

La jornada, organizada por la Federación Mascaraza, contará con un mercado artesanal abierto desde las doce de la mañana, puestos de comida y con un acto central que se celebrará por la tarde y al que acudirán, se espera, las 17 mascaradas zamoranas que componen la federación.

Todas harán una breve representación de la escenografía que ponen sobre el terreno en sus respectivos pueblos, acompañada de una leve explicación de gente conocedora de las tradiciones.

El presidente de Mascaraza, José Javier Sánchez, ha defendido hoy durante la presentación del acto la relevancia de estas tradiciones en la provincia de Zamora, "la que más aporta a la tradición de la máscara a nivel nacional", y ha apuntado que todas las representaciones tienen tradición detrás, aunque algunas se hayan cambiado de fechas para hacerlas en épocas donde haya más gente en los pueblos.

"El objetivo fundamental de la asociación es que todas las mascaradas puedan celebrarse en su pueblo, en su fecha y con su gente", pero eventos como la jornada de Pobladura, ha apuntado Sánchez, "son importantes para fomentar el conocimiento" de las costumbres de los pueblos.

La actividad cuenta con el respaldo de la Diputación de Zamora y de la Fundación Caja Rural de Zamora. Sus respectivos representantes, Víctor López de la Parte y Laura Huertos, han celebrado la recuperación de las tradiciones que lleva a cabo la Federación Mascaraza y su labor para dar lustre a la "cultura ancestral" de los pueblos.