Podemos asegura que Mañueco "no tendrá escrúpulos" y pactará con quien "niega violencia machista": "Es miserable"

VALLADOLID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha advertido de que el candidato por el PP a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no tendrá "escrúpulos" a la hora de volver a formar Gobierno con un partido que "niega la existencia de la violencia machista", algo que, a su juicio, le debería "inhabilitar" y le convierte en "cómplice" de Vox.

En declaraciones realizadas en Valladolid, Pablo Fernández ha denunciado la gravedad de la situación de los "feminicidios" en España, para recordar que en lo que va de año trece mujeres han sido "asesinadas", las tres últimas en Miranda de Ebro (Burgos).

En este contexto el dirigente de la formación morada ha recordado que, frente a esta realidad, el Partido Popular en Castilla y León recortó "partidas" para la lucha contra la violencia machista, al tiempo que le ha reprochado sus pactos con Vox en 2022, algo que ha calificado de "miserable, indecente y execrable".

Una situación, ha augurado, que volverá a repetirse tras las elecciones del próximo 15 de marzo, al considerar que Mañueco "no va a tener ningún tipo de duda ni escrúpulos" en volver a conformar un gabinete con un partido que, insiste, no reconoce la violencia de género. De ahí que haya afirmado que el Partido Popular se convertirá en "cómplice" de una formación que "niega que en España están matando a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres".

"Esto debería inhabilitar en una democracia plena a un partido político y a un gobernante para ser presidente de cualquier comunidad autónoma", ha aseverado el portavoz de Podemos. Por eso, a su juicio, Castilla y León se juega en las urnas este domingo "no tener a un presidente que "se coaligue con un partido que dice que las trece mujeres han fallecido y no que han sido asesinadas".

Por último, Pablo Fernández ha criticado que Castilla y León sea "la única comunidad de toda España" que carece de una ley que proteja a las personas LGTBIQ+, tras la reciente aprobación de una normativa similar en Asturias. Para el portavoz, este hecho revela cómo la actual administración autonómica "desprotege a las mujeres y desampara a otros colectivos" que sufren ataques por "ciertos sectores de la sociedad actual".

En la declaración a medios también ha estado presente la número 2 de la candidatura de Podemos-Alianza Verde por Valladolid, Almudena Villarreal que ha reivindicado una "reevaluación de los baremos de riesgo del sistema Viogen" para que crímenes como el de Miranda de Ebro "no vuelvan a ocurrir".

"E invocamos urgentemente que se convoque un comité de crisis para evaluar estos riesgos y decimos que es muy importante que los profesionales que están en contacto directo con las víctimas tengan algo que decir, puedan reevaluar estos riesgos porque son las personas que están en contacto con estas mujeres y conocen la realidad de sus problemáticas", ha defendido

Por último ha reclamado en Castilla y León una "mayor dotación de recursos" para que mujeres en peligro por violencia machista "puedan tener adecuadas alternativas habitacionales" y no se repitan estos asesinatos.