Podemos CyL critica a la Junta de mantener privatizaciones en incendios pese a existir denuncias internas sobre "amaños"

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos Castilla y León ha exigido la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y ha pedido explicaciones al Gobierno autonómico tras revelar la existencia de dos denuncias de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en los años 2014 y 2015 sobre acuerdos empresariales para "repartirse" el mercado en varios contratos públicos de prevención y extinción de incendios forestales, posteriormente archivadas.

Las denuncias alertaban de prácticas contrarias a la libre competencia, como un "anormal" porcentaje de empresas que no presentaron bajas respecto al presupuesto base de licitación y afectaban a los servicios de retén de maquinaria contra incendios en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, así como a otros contratos en la provincia de Soria.

El Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León archivó ambas denuncias en 2014 y 2017 tras recibir informes desfavorables de un servicio dependiente de la Consejería de Economía, según un comunicado de Podemos CyL recogido por Europa Press.

En este marco, el último escrito se registró el 7 de julio de 2015, un día antes de que Suárez-Quiñones fuese nombrado consejero y desde entonces no constan nuevas denuncias en este ámbito.

Por ello, Podemos CyL ha formalizado solicitudes de documentación para acceder a los informes desfavorables de la Consejería de Economía y Hacienda, a los expedientes de los contratos en materia de incendios y a los informes de fiscalización correspondientes. Además, ha cuestionado que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco haya mantenido el modelo de privatización de estos servicios "a pesar de los precedentes".

"Trabajamos en nuevas acciones para dirimir responsabilidades y poner fin a la privatización ilegal del servicio de lucha contra los incendios forestales", han zanjado Podemos.

El coordinador autonómico de Podemos, Miguel Ángel Llamas, ha asegurado que "cada vez son más las sombras sobre un modelo privatizador de lucha contra incendios que precariza las condiciones de trabajo". "Exigimos la dimisión del consejero Suárez-Quiñones por su bochornosa gestión en esta terrible crisis", ha subrayado.