Podemos CyL impulsará un plan para "desprivatizar" la universidad y que sea gratuita en todos los cursos y niveles

SALAMANCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha anunciado su intención de impulsar un plan de "desprivatización" de la universidad en la Comunidad para que sea gratuita en todos los cursos y niveles.

Este plan impedirá la creación de nuevas universidades privadas en la Comunidad Autónoma y para desprivatizar todos los servicios de las universidades públicas que se han ido en los últimos años, ha subrayado el líder de la formación 'morada' en Castilla y León.

El político salmantino ha incidido en que en Castilla y León existe un "deterioro creciente" del sistema universitario público ante un "proceso de privatización en cubierto".

"Hay que recordar que en Castilla y León hay más universidades privadas que universidades públicas y también existe una tendencia arraigada de crecimiento de las matrículas en las universidades privadas y de estancamiento incluso de crecimiento en las universidades públicas", ha reflexionado.

Por ello, ha destacado la importancia de hacer una apuesta firme en defensa de la universidad pública, a lo que ha añadido que algunas de las propuestas que va a defender en la campaña "son de importancia en una ciudad como ésta y que es necesario pues relanzar para que la Universidad de Salamanca sirva también como motor de desarrollo territorial en nuestra provincia. Es fundamental asegurar la gratuidad de la Universidad pública en todos los cursos y en todos los niveles".

Llamas también ha asegurado que es "fundamental que la universidad sea gratuita en grado, en máster y en doctorado, a diferencia de lo que ha dicho Mañueco a última hora como ocurrencia que limita la gratuidad al primer curso".